Маркування харчових продуктів: на що споживачам варто звернути увагу

Правильне маркування надає можливість споживачам здійснювати обґрунтований вибір, а також сприяє довірі до виробників. Продукти – це те, що ми їмо, а тому потрібно ретельно стежити за їхньою якістю.

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Про це інформує Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Як зазначили у відомстві, на кожному харчовому продукту повинно міститися наступна інформація:

назва харчового продукту;

перелік інгредієнтів; будь-які інгредієнти або допоміжні матеріали для переробки, які спричиняють алергічні реакції або непереносимість;

кількість харчового продукту в установлених одиницях вимірювання;

мінімальний термін придатності або дата "вжити до";

будь-які особливі умови зберігання та/або умови використання (за потреби);

найменування та місцезнаходження оператора ринку харчових продуктів, відповідального за інформацію про харчовий продукт, а для імпортованих харчових продуктів - найменування та місцезнаходження імпортера;

харчових продуктів - найменування та місцезнаходження імпортера; країна походження або місце походження;

інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких інструкцій ускладнює належне використання харчового продукту;

інформація про поживну цінність харчового продукту;

позначення, що ідентифікує партію, до якої належить харчовий продукт.

Крім зазначеного списку до деяких видів продуктів виробники повинні надавати ще додаткову інформацію. Наприклад, для напоїв із вмістом спирту етилового понад 1,2% об’ємних одиниць - фактичний вміст спирту у напої.

Також, якщо продукт містить, складається або вироблений з генетично модифікованих організмів, маркування харчового продукту повинно включати позначку "з ГМО".

Окрему увагу слід приділяти дитячому харчуванню. В таких товарах поряд з назвою продукту зазначається вік дитини, з якого вона може споживати такий продукт.

На етикетці м’ясних продуктів та м’ясних напівфабрикатів у формі порізаного чи порційного м’яса, туш чи їх частин повинна включати інформацію про наявність доданої води, якщо додана вода становить понад 5% маси готового продукту. Ці вимоги поширюються і ще на рибні продукти й готові рибні продукти у формі шматків, порцій, філе або цілого рибного продукту.

Нагадаємо, Міноборони запроваджує нову систему контролю за постачанням консервованої продукції для Збройних сил. Відтепер усі поставки відбуватимуться лише після лабораторного контролю, а їхній облік буде здійснюватися в ІТ-системі DOT-Chain.