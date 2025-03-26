- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Маркування харчових продуктів: на що споживачам варто звернути увагу
Правильне маркування надає можливість споживачам здійснювати обґрунтований вибір, а також сприяє довірі до виробників. Продукти – це те, що ми їмо, а тому потрібно ретельно стежити за їхньою якістю.
Про це інформує Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Як зазначили у відомстві, на кожному харчовому продукту повинно міститися наступна інформація:
- назва харчового продукту;
- перелік інгредієнтів; будь-які інгредієнти або допоміжні матеріали для переробки, які спричиняють алергічні реакції або непереносимість;
- кількість харчового продукту в установлених одиницях вимірювання;
- мінімальний термін придатності або дата "вжити до";
- будь-які особливі умови зберігання та/або умови використання (за потреби);
- найменування та місцезнаходження оператора ринку харчових продуктів, відповідального за інформацію про харчовий продукт, а для імпортованих харчових продуктів - найменування та місцезнаходження імпортера;
- країна походження або місце походження;
- інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких інструкцій ускладнює належне використання харчового продукту;
- інформація про поживну цінність харчового продукту;
- позначення, що ідентифікує партію, до якої належить харчовий продукт.
Крім зазначеного списку до деяких видів продуктів виробники повинні надавати ще додаткову інформацію. Наприклад, для напоїв із вмістом спирту етилового понад 1,2% об’ємних одиниць - фактичний вміст спирту у напої.
Також, якщо продукт містить, складається або вироблений з генетично модифікованих організмів, маркування харчового продукту повинно включати позначку "з ГМО".
Окрему увагу слід приділяти дитячому харчуванню. В таких товарах поряд з назвою продукту зазначається вік дитини, з якого вона може споживати такий продукт.
На етикетці м’ясних продуктів та м’ясних напівфабрикатів у формі порізаного чи порційного м’яса, туш чи їх частин повинна включати інформацію про наявність доданої води, якщо додана вода становить понад 5% маси готового продукту. Ці вимоги поширюються і ще на рибні продукти й готові рибні продукти у формі шматків, порцій, філе або цілого рибного продукту.
Нагадаємо, Міноборони запроваджує нову систему контролю за постачанням консервованої продукції для Збройних сил. Відтепер усі поставки відбуватимуться лише після лабораторного контролю, а їхній облік буде здійснюватися в ІТ-системі DOT-Chain.