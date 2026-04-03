В Украине с сентября 2026 года откроют легальный оборот ГМО: условия

ГМО
В Украине ликвидируют "серую зону" ГМО: как будет работать Государственный реестр / Pixabay

С сентября в Украине приступит к работе Государственный реестр ГМО, который откроет путь к легальному обороту генетически модифицированных организмов. Он станет единственной цифровой базой данных, интегрированной с нормами ЕС.

Об этом в интервью Delo.ua рассказал заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

Ликвидация "серой зоны" ГМО

С 16 сентября 2026 г. в Украине вступает в силу новый закон, который запускает обязательную государственную регистрацию ГМО в онлайн реестре и усиливает контроль за их оборотом в соответствии с нормами Европейского Союза.

Таким образом, в сентябре:

  • запускается Государственный реестр ГМО, что позволит отслеживать их использование;
  • вводится суровый порог в 0,9%: если доля ГМО в ингредиенте выше, изготовитель обязан нанести отметку "С ГМО".

Процедура четкая и прозрачная: компания подает заявку, далее проводится научная оценка рисков специальной государственной комиссией, после чего Минэкономики принимает решение - зарегистрировать ГМО или отказать и вносит его в государственный реестр. Срок рассмотрения до 180 дней.

Ключевое правило: ни один ГМО или продукт из него не сможет находиться на рынке без такой регистрации, подчеркнул замминистра.

Также он прокомментировал готовность рынка к обязательной государственной регистрации ГМО.

Высоцкий заметил, что по сути речь не о новом требовании, а о запуске ранее фактически не работавшего механизма.

"В Украине и сейчас запрещено обращение ГМО без регистрации, но с 2007 года не было зарегистрировано ни одного ГМО. То есть новая система ликвидирует "серую зону" и делает правила понятными и одинаковыми для всех", - пояснил Высоцкий.

По его словам, важно, что это регулирование, в первую очередь, касается производителей и разработчиков ГМО, преимущественно крупных международных компаний. Для большинства аграриев модель не меняется: они смогут использовать только официально зарегистрированные продукты.

"Фактически мы впервые запускаем в Украине реальный, а не формальный контроль за ГМО. Рынок не станет другим – он станет прозрачным и понятным как в ЕС", - сказал Высоцкий.

Стоимость процедуры регистрации ГМО

На сегодняшний день точная стоимость полной процедуры регистрации ГМО еще формируется, соответствующий порядок расчета стоимости услуг разрабатывается и будет построен по европейским принципам, отметил собеседник Delo.ua.

В то же время, он подчеркнул, что это расходы не для аграриев, а для разработчиков ГМО – то есть крупных биотехнологических компаний, которые создают и выводят такие продукты на рынок.

Сама процедура включает в себя научную оценку рисков и государственную регистрацию, обе эти услуги будут платными, пояснил Высоцкий. Регистрация будет осуществляться через подачу документов в Госпродпотребслужбу.

Что еще изменится с сентября

С сентября вступают в силу более жесткие правила: строгий запрет на ГМ-кукурузу, 5-летний мораторий на ГМ-сахарную свеклу и рапс, а также обязательную маркировку продуктов с содержанием ГМО более 0,9%.

Кроме того, за нарушение правил обращения с ГМО, сокрытие информации или отсутствие маркировки предусмотрены штрафы в размере до 20 минимальных заработных плат. По состоянию на апрель 2026 года минимальная зарплата составляет 8647 грн в месяц.

В целом на сегодняшний день официальный рынок ГМО в Украине практически отсутствует, поэтому не существует авторитетной оценки его объема. "АПК Информ" сообщало в 2023 году, что по ларимам исполнительного директора в Восточной Европе Ассоциации "Дунайская Соя" Владимира Пугачева, около 50% сои в Украине генетически модифицирована.

Автор:
Анна Мурашко