В Україні з вересня 2026 року відкриють легальний обіг ГМО: умови

З вересня в Україні розпочне роботу Державний реєстр ГМО, який відкриє шлях до легального обігу генетично модифікованих організмів. Він стане єдиною цифровою базою даних, інтегрованою з нормами ЄС.

Про це в інтерв’ю Delo.ua розповів заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

Ліквідація "сірої зони" ГМО

З 16 вересня 2026 року в Україні набирає чинності новий закон, який запускає обов'язкову державну реєстрацію ГМО в онлайн реєстрі та посилює контроль за їх обігом відповідно до норм Європейського Союзу.

Таким чином, у вересні:

запускається Державний реєстр ГМО, що дозволить відстежувати їх використання;

вводиться суворий поріг у 0,9%: якщо частка ГМО в інгредієнті вища, виробник зобов'язаний нанести позначку "З ГМО".

Процедура є чіткою і прозорою: компанія подає заявку, далі проводиться наукова оцінка ризиків спеціальною державною комісією, після чого Мінекономіки ухвалює рішення - зареєструвати ГМО або відмовити і вносить його до державного реєстру. Строк розгляду до 180 днів.

Ключове правило: жоден ГМО або продукт із нього не зможе бути на ринку без такої реєстрації, наголосив заступник міністра.

Також він прокоментував готовність ринку до обов’язкової державної реєстрації ГМО.

Висоцький зауважив, що по суті мова не про нову вимогу, а про запуск механізму, який раніше фактично не працював.

"В Україні і зараз заборонений обіг ГМО без реєстрації, але з 2007 року не було зареєстровано жодного ГМО. Тобто нова система ліквідовує "сіру зону" і робить правила зрозумілими та однаковими для всіх", - пояснив Висоцький.

За його словами, важливо, що це регулювання в першу чергу стосується виробників і розробників ГМО, переважно великих міжнародних компаній. Для більшості аграріїв модель не змінюється: вони зможуть використовувати лише ті продукти, які офіційно зареєстровані.

"Фактично ми вперше запускаємо в Україні реальний, а не формальний контроль за ГМО. Ринок не стане іншим – він стане прозорим і зрозумілим, як у ЄС", - сказав Висоцький.

Вартість процедури реєстрації ГМО

На сьогодні точна вартість повної процедури реєстрації ГМО ще формується, відповідний порядок розрахунку вартості послуг наразі розробляється і буде побудований за європейськими принципами, зазначив співрозмовник Delo.ua.

Водночас він підкреслив, що це витрати не для аграріїв, а для розробників ГМО – тобто великих біотехнологічних компаній, які створюють і виводять такі продукти на ринок.

Сама процедура включає наукову оцінку ризиків і державну реєстрацію, обидві ці послуги будуть платними, пояснив Висоцький. Реєстрація здійснюватиметься через подання документів до Держпродспоживслужби.

Що ще зміниться з вересня

З вересня набувають чинності жорсткіші правила: сувора заборона на ГМ-кукурудзу, 5-річний мораторій на ГМ-цукрові буряки та ріпак, а також обов'язкове маркування продуктів із вмістом ГМО понад 0,9%.

Окрім того, за порушення правил поводження з ГМО, приховування інформації або відсутність маркування передбачені штрафи розміром до 20 мінімальних заробітних плат. Станом на квітень 2026 року мінімальна зарплата становить 8 647 грн на місяць.

Загалом на сьогодні офіційний ринок ГМО в Україні практично відсутній, тому не існує авторитетної оцінки його обсягу. "АПК Інформ" повідомляло в 2023 році, що за ларими виконавчого директора у Східній Європі Асоціації "Дунайська Соя" Володимира Пугачова, близько 50% сої в Україні генетично модифікована.