В Україні запроваджують процедуру державної реєстрації ГМО

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка має врегулювати порядок державної реєстрації генетично модифікованих організмів (ГМО) та її припинення.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Легалізація ГМО

Зазначається, що реалізація постанови дозволить впровадити процедуру державної реєстрації (перереестрації) ГМО та гармонізувати українське законодавство з законодавством ЄC.

Постановою затверджується:

порядок державної реєстрації (перереєстрації) генетично модифікованих організмів;

порядок призупинення державної реєстрації генетично модифікованих організмів;

порядок розгляду заперечення щодо заявки на державну реєстрацію генетично модифікованих організмів;

форму заявки на державну реєстрацію генетично модифікованих організмів;

форму заяви про державну реєстрацію генетично модифікованих організмів;

вимоги до заявки на державну реєстрацію генетично модифікованих організмів.

В Мінагрополітики уточнюють, що постанова набуде чинності разом із законом України «Про державне регулювання генетично-інженерної діяльності та державний контроль за розміщенням на ринку генетично модифікованих організмів i продукції» 16 вересня 2026 року.

Раніше уряд ухвалив постанову №451, яка передбачає створення Державного реєстру генетично модифікованих організмів (ГМО).

Новий реєстр стане важливим інструментом для ефективного обліку, моніторингу, зберігання та поширення інформації про зареєстровані ГМО в Україні. Його запуск заплановано також на вересень 2026 року.