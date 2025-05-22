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В Україні запроваджують процедуру державної реєстрації ГМО
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка має врегулювати порядок державної реєстрації генетично модифікованих організмів (ГМО) та її припинення.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Легалізація ГМО
Зазначається, що реалізація постанови дозволить впровадити процедуру державної реєстрації (перереестрації) ГМО та гармонізувати українське законодавство з законодавством ЄC.
Постановою затверджується:
- порядок державної реєстрації (перереєстрації) генетично модифікованих організмів;
- порядок призупинення державної реєстрації генетично модифікованих організмів;
- порядок розгляду заперечення щодо заявки на державну реєстрацію генетично модифікованих організмів;
- форму заявки на державну реєстрацію генетично модифікованих організмів;
- форму заяви про державну реєстрацію генетично модифікованих організмів;
- вимоги до заявки на державну реєстрацію генетично модифікованих організмів.
В Мінагрополітики уточнюють, що постанова набуде чинності разом із законом України «Про державне регулювання генетично-інженерної діяльності та державний контроль за розміщенням на ринку генетично модифікованих організмів i продукції» 16 вересня 2026 року.
Раніше уряд ухвалив постанову №451, яка передбачає створення Державного реєстру генетично модифікованих організмів (ГМО).
Новий реєстр стане важливим інструментом для ефективного обліку, моніторингу, зберігання та поширення інформації про зареєстровані ГМО в Україні. Його запуск заплановано також на вересень 2026 року.