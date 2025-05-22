Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,44

--0,05

EUR

46,91

+0,26

Готівковий курс:

USD

41,46

41,40

EUR

47,16

46,95

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні запроваджують процедуру державної реєстрації ГМО

ГМО
Уряд запроваджує процедуру державної реєстрації ГМО / Freepik

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка має врегулювати порядок державної реєстрації генетично модифікованих організмів (ГМО) та її припинення. 

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронювати участь

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Легалізація ГМО

Зазначається, що реалізація постанови дозволить впровадити процедуру  державної реєстрації (перереестрації) ГМО та гармонізувати українське законодавство з законодавством ЄC.

Постановою затверджується:

  • порядок державної реєстрації (перереєстрації) генетично модифікованих організмів;
  • порядок призупинення державної реєстрації генетично модифікованих організмів;
  • порядок розгляду заперечення щодо заявки на державну реєстрацію генетично модифікованих організмів;
  • форму заявки на державну реєстрацію генетично модифікованих організмів;
  • форму заяви про державну реєстрацію генетично модифікованих організмів;
  • вимоги до заявки на державну реєстрацію генетично модифікованих організмів.

В Мінагрополітики уточнюють, що постанова набуде чинності разом із законом України «Про державне регулювання генетично-інженерної діяльності та державний контроль за розміщенням на ринку генетично модифікованих організмів i продукції» 16 вересня 2026 року.

Раніше уряд ухвалив постанову №451, яка передбачає створення Державного реєстру генетично модифікованих організмів (ГМО). 

Новий реєстр стане важливим інструментом для ефективного обліку, моніторингу, зберігання та поширення інформації про зареєстровані ГМО в Україні. Його запуск заплановано також на вересень 2026 року.

Автор:
Світлана Манько