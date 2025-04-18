В Україні створять державний реєстр генетично модифікованих організмів

Кабінет міністрів України ухвалив постанову №451, яка передбачає створення Державного реєстру генетично модифікованих організмів (ГМО).

Про це повідомив очільник Мінагрополітики Віталій Коваль.

Відповідний документ, розроблений за поданням Міністерства аграрної політики та продовольства, закладає чіткі правила функціонування реєстру, а також визначає Мінагрополітики його держателем, адміністратором і володільцем інформації.

За словами Коваля, новий реєстр стане важливим інструментом для ефективного обліку, моніторингу, зберігання та поширення інформації про зареєстровані ГМО в Україні. Його запуск заплановано на вересень 2026 року — саме тоді постанова набуде чинності відповідно до положень закону.

Документ є частиною реалізації закону України "Про державне регулювання генетично-інженерної діяльності та державний контроль за розміщенням на ринку генетично модифікованих організмів і продукції", ухваленого Верховною Радою 23 серпня 2023 року (№3339-IX). Реєстр стане однією з ключових умов для гармонізації українського законодавства з європейським у сфері біотехнологій.

Очікується, що запровадження реєстру сприятиме підвищенню рівня біобезпеки, зміцненню споживчої довіри до української продукції та зменшенню ризиків для здоров’я людей і довкілля.

У реєстр вноситимуться такі дані:

назва ГМО та джерела його модифікації;

наукова і українська назви виду;

реєстраційний номер, що відповідатиме міжнародному ідентифікатору згідно з Механізмом посередництва з біобезпеки;

інформація про власника або володільця ГМО;

цільове призначення: вирощування, переробка, використання у харчовій або кормовій продукції тощо.

Зазначається, що Україна вперше запроваджує централізований, відкритий державний інструмент для контролю і моніторингу обігу генетично модифікованих організмів, що наближає національне законодавство до європейських норм біобезпеки.

Нагадаємо, у 2023 році в уряді хотіли скасувати обов'язковість страхування випробування ГМО та зберігання зерна.