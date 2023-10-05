В уряді хочуть скасувати обов'язковість страхування випробування ГМО та зберігання зерна

Міжвідомча робоча група з дерегуляції рекомендує скасувати зайві вимоги щодо обов'язкового страхування роботи підприємців. Як повідомляють у Мінекономіки, таке рішення було ухвалено на її засіданні 5 жовтня.

Йдеться, зокрема, про скасування обов'язкового страхування діяльності, пов'язаної з генетично модифікованими організмами, а саме з їх випробуванням та транзитним переміщенням. У міністерстві вказують, що підприємці й так попередньо проводять дослідження безпечності ГМО, а підрахувати ризик від їх вивільнення неможливо.

Також пропонується скасувати обов'язковість страхування зерна, прийнятого на зберігання за простим або подвійним складським свідоцтвом, від ризиків випадкової загибелі, пошкодження або втрати.

"Страхування зерновим складом своїх же ризиків має здійснюватися добровільно, адже вказувати підприємству, в даному випадку зерновому складу, коли і в яких випадках йому страхувати свої зобов'язання не є доцільним", - констатують у відомстві.

Також МРГ дійшла висновку, що страхування технологій та їх складових за договорами про трансфер технологій має відбуватися не в обов'зковому порядку, а на розсуд сторін договору.

Крім того, було розглянуто можливість скасування вимог Державних будівельних норм щодо обов'язкового встановлення систем пожежної сигналізації на ряді об’єктів і засобів телекомунікацій, автоматичних засобів пожежогасіння у приміщеннях базових станцій та ретрансляторів мобільного зв'язку, які розміщені у діючих будинках об’єктів електрозв’язку, будинках іншого призначення та окремо розташованих спеціальних будинках та спорудах.

Із проханням про їх скасування звернулись представники операторів мобільного зв'язку. Вони мотивували це тим, що встановлення такого обладнання суперечить Правилам пожежної безпеки в галузі зв'язку та спричиняє додаткові обтяжуючі витрати. За результатами засідання МРГ вирішила провести додаткові дослідження доцільності застосування зазначених систем.

До МРГ з дерегуляції бізнесу, нагадаємо входять представники міністерств економіки, цифрової трансформації, захисту довкілля та природних ресурсів, юстиції, фінансів, а також Державної регуляторної служби. На сьогодні вона переглянула вже 1025 регуляторних інструментів.

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