В уряді хочуть діджиталізувати звернення бізнесу за фітосанітарною експертизою для експорту: що ще пропонують

Міжвідомча робоча група з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності рекомендує спростити та цифровізувати отримання низки дозволів, сертифікатів та проведення експертиз у сфері регулювання Держслужби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Як повідомляють в Міністерстві економіки, рекомендується, зокрема цифровізувати звернення підприємця щодо проведення фітосанітарної експертизи (тобто на наявність у рослинах шкідливих організмів) задля експорту.

Також в уряді хочуть цифровізувати подання заяви на отримання експлуатаційного дозволу (на виробництво та зберігання харчових продуктів). Задля уникнення порушень рекомендовано й фіксувати на фото та відео перебіг інспекції.

В свою чергу, в питанні фітосанітарного контролю при імпорті рослинної продукції пропонується застосовувати ризик-орієнтований підхід, тобто тих підприємців, які не мали порушень раніше, перевірятимуть рідше.

Також рекомендовано оптимізувати перелік продукції рослинного походження для імпорту, експорту, реекспорту, враховуючи європейське та міжнародне законодавство й фітосанітарні ризики.

До МРГ з дерегуляції бізнесу, нагадаємо входять представники міністерств економіки, цифрової трансформації, захисту довкілля та природних ресурсів, юстиції, фінансів, а також Державної регуляторної служби.

Зазначимо, що питання отримання фітосанітарних дозволів від Держпродспоживслужби є потенційно корупційним. Так, на початку місяця повідомлялося про викриття чиновника відомства на поборах з імпортера квітів з Нідердандів.

В червні ж правоохоронці викрили чиновників Держпродспоживслужби в Одеській області та обласної фітосанітарної лабораторії, які обклали "даниною" представників вітчизняних компаній, які займаються експортом зерна.