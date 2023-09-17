- Категорія
- Агро
- Дата публікації
-
В уряді хочуть діджиталізувати звернення бізнесу за фітосанітарною експертизою для експорту: що ще пропонують
Міжвідомча робоча група з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності рекомендує спростити та цифровізувати отримання низки дозволів, сертифікатів та проведення експертиз у сфері регулювання Держслужби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Як повідомляють в Міністерстві економіки, рекомендується, зокрема цифровізувати звернення підприємця щодо проведення фітосанітарної експертизи (тобто на наявність у рослинах шкідливих організмів) задля експорту.
Також в уряді хочуть цифровізувати подання заяви на отримання експлуатаційного дозволу (на виробництво та зберігання харчових продуктів). Задля уникнення порушень рекомендовано й фіксувати на фото та відео перебіг інспекції.
В свою чергу, в питанні фітосанітарного контролю при імпорті рослинної продукції пропонується застосовувати ризик-орієнтований підхід, тобто тих підприємців, які не мали порушень раніше, перевірятимуть рідше.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також рекомендовано оптимізувати перелік продукції рослинного походження для імпорту, експорту, реекспорту, враховуючи європейське та міжнародне законодавство й фітосанітарні ризики.
До МРГ з дерегуляції бізнесу, нагадаємо входять представники міністерств економіки, цифрової трансформації, захисту довкілля та природних ресурсів, юстиції, фінансів, а також Державної регуляторної служби.
Зазначимо, що питання отримання фітосанітарних дозволів від Держпродспоживслужби є потенційно корупційним. Так, на початку місяця повідомлялося про викриття чиновника відомства на поборах з імпортера квітів з Нідердандів.
В червні ж правоохоронці викрили чиновників Держпродспоживслужби в Одеській області та обласної фітосанітарної лабораторії, які обклали "даниною" представників вітчизняних компаній, які займаються експортом зерна.