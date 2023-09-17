В правительстве хотят цифровизировать обращение бизнеса за фитосанитарной экспертизой для экспорта: что предлагают еще

Межведомственная рабочая группа по ускоренному пересмотру инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности рекомендует упростить и цифровизировать получение ряда разрешений, сертификатов и проведение экспертиз в сфере регулирования Госслужбы по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Как сообщают в Министерстве экономики, рекомендуется, в частности, цифровизировать обращения предпринимателя о проведении фитосанитарной экспертизы (то есть на наличие в растениях вредных организмов) для экспорта.

Также в правительстве хотят цифровизировать подачу заявления на получение эксплуатационного разрешения (на производство и хранение пищевых продуктов). Во избежание нарушений рекомендовано и фиксировать на фото и видео ход инспекции.

В свою очередь, в вопросе фитосанитарного контроля при импорте растительной продукции предлагается применять риск-ориентированный подход, то есть тех предпринимателей, которые не имели ранее нарушений, будут проверять реже.

Также рекомендуется оптимизировать список продукции растительного происхождения для импорта, экспорта, реэкспорта с учетом европейского и международного законодательства и фитосанитарных рисков.

В МРГ по дерегуляции бизнеса, напомним, входят представители министерств экономики, цифровой трансформации, защиты окружающей среды и природных ресурсов, юстиции, финансов, а также Государственной регуляторной службы.

Отметим, что вопрос получения фитосанитарных разрешений от Госпродпотребслужбы потенциально коррупционен. Так, в начале месяца сообщалось о разоблачении чиновника ведомства на поборах с импортера цветов из Нидердандов.

В июне же правоохранители разоблачили чиновников Госпродпотребслужбы в Одесской области и областной фитосанитарной лаборатории, которые обложили "данью" представителей отечественных компаний, занимающихся экспортом зерна.