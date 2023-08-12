В правительстве хотят отменить или упростить три четверти инструментов госрегулирования в строительстве

Межведомственная рабочая группа по дерегуляции рекомендовала отменить или оптимизировать почти 75% инструментов госрегулирования в сфере строительства, которыми опекается Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.

Как сообщают в Министерстве экономики, рекомендуется, в частности, отменить предоставление разрешения на переоборудование и перепланировку жилых домов и помещений в них, если речь не идет о вмешательстве в несущие конструкции и инженерные системы. В настоящее время такие разрешения выдают исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов.

Также рекомендуется отменить ряд инструментов, касающихся самовольно построенных объектов, право собственности на которые признал суд. Чтобы гарантировать законность и безопасность таких зданий, предлагается ввести требования по проверке таких сооружений на соблюдение строительных норм еще на стадии судебного разбирательства.

Кроме того, МРГ предложила оптимизировать и осовременить: проектную документацию на строительство; декларацию о готовности объекта к эксплуатации; сертификат о принятии в эксплуатацию завершенного объекта строительства; решение о присвоении адреса объекту строительства, объекту недвижимого имущества; выписку из градостроительной документации и кадастровую справку из градостроительного кадастра.

"Воплощение решения облегчит жизнь как бизнесу, так и гражданам. Ведь сегодня соответствующие разрешения и согласования должны получать как юридические, так и физические лица. Упрощение регуляторного поля в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства чрезвычайно важно в контексте послевоенного восстановления Украины", - отмечают в ведомстве.

Что такое МРГ по дерегуляции

Напомним, что межведомственная рабочая группа по дерегуляции была создана Кабинетом министров в январе, ее сопредседателями являются два вице-премьер-министра – министр экономики Юлия Свириденко и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В МРГ вошли, в частности, представители министерств экономики, цифровой трансформации, защиты окружающей среды и природных ресурсов, юстиции, финансов, а также Государственной регуляторной службы.

Кроме того, к работе группы привлечены эксперты Офиса эффективного регулирования, Центра экономического восстановления, Центра экономической стратегии, EasyBusiness, программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины", проект USAID и UK Aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах (TAPAS)".

Правительство за семь месяцев реформы дерегуляции пересмотрело уже более 1000 инструментов регулирования работы бизнеса. Рекомендации по упрощению или отмене лицензий и разрешений МРГ составляет, в частности, и по запросу предпринимателей. Оставить заявку на просмотр конкретных инструментов можно по ссылкеой.

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