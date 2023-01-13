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Кабмин создал рабочую группу по ускоренному пересмотру госрегулирования бизнеса
Кабинет министров создал межведомственную рабочую группу по ускоренному пересмотру инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности. Как сообщает Министерство экономики, такое решение было принято на заседании 13 января.
"Правительство делает еще один шаг к дерегуляции бизнеса. Государственная политика дерегуляции является одним из основных элементов практической имплементации новой модели развития Украины и неотъемлемой составляющей европейской интеграции", – прокомментировала первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.
Она указала, что в украинских реалиях дерегуляция является необходимым инструментом, миссией которого является кардинальное улучшение бизнес-климата, в частности, инвестиционного климата в Украине, создание новых рабочих мест и повышение качественных стандартов жизни.
По словам вице-премьера, по результатам проведенного анализа нормативно-правового поля в сфере госрегулирования экономики было выявлено более 1 тысячи инструментов регулирования, в том числе 528 разрешений, 224 лицензий, 157 согласований, 145 выводов, 121 свидетельство, 55 деклараций, 42 уведомления и 23 удостоверения.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Наличие большого количества инструментов государственного регулирования негативно влияет на начало производства хозяйственной деятельности субъектами хозяйствования и их выхода на рынок. Следует отметить, что бюрократическая процедура получения документов разрешительного характера требует больших временных и финансовых расходов субъектов хозяйствования, создает дополнительную административную нагрузку на них", - констатировала она.
Для решения этих вопросов и создана указанная межведомственная рабочая группа. Сопредседателями группы стали сама Свириденко, а также вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Предполагается, что основными задачами рабочей группы будет координация действий государственных органов в части уменьшения и оптимизации инструментов регулирования бизнеса и усовершенствования нормативной базы в части перевода в электронную форму инструментов госрегулирования.