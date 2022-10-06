Рада отменила проверки ГСЧС для застрахованного от пожаров бизнеса

Верховная Рада заменила пожарные проверки страхованием соответствующих рисков. За соответствующий законопроект №3361 проголосовали 250 депутатов. При этом 13 (12 из "Европейской солидарности" и внефракционная Юлия Светличная) выступили против, а еще 14 воздержались.

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Документ вводит в Украине добровольное страхование гражданской ответственности субъектов хозяйствования и других юридических лиц за ущерб, который может быть причинен окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу третьих лиц вследствие чрезвычайных ситуаций, пожаров и других опасных событий, которые могут возникнуть на территории и/или объектах недвижимости.

Соответствующие договоры должны будут заключаться на основании аудита техногенной и пожарной безопасности территории и/или объекта недвижимости, проводимого страховой компанией, одобренной Госслужбой по чрезвычайным ситуациям. Соответствующие эксперты также должны пройти профессиональную аттестацию ГСЧС с получением сертификата.

В случае заключения договора соответствующее юрлицо и страховщик должны уведомить об этом ГСЧС до 15 октября для определения перечня субъектов, не имеющих таких договоров и подлежащих проверкам в соответствующем плановом периоде. В случае досрочного прекращения договора нужно будет сообщить ГСЧС об этом в течение 10 рабочих дней, в противном случае страховщик будет продолжать нести ответственность.

Договор должен предусматривать страхование от таких рисков: пожар, взрыв (в том числе взрыв бытового газа); производственная авария; утечка воды из системы пожаротушения; разрушение зданий, сооружений и конструкций; поражение электрическим током.

Размер страховой суммы устанавливается по договоренности сторон с учетом результатов аудита пожарной и техногенной безопасности и не может составлять для субъектов со средней степенью риска менее 3 тысяч минимальных зарплат на начало года заключения договора, а с незначительной степенью риска – менее 2 тысяч минимальных зарплат.

Общий минимальный размер страхового возмещения иждивенцам одного умершего в результате страхового случая лица должен составлять 15 минимальных зарплат на начало года страхового случая, максимальный - 150 (за увечье или другое повреждение здоровью - 10 и 150 соответственно).

За каждый день нетрудоспособности (нахождения на лечении) третьего лица возмещение устанавливается в размере 1/15 минимальной зарплаты, но не более 20 таких зарплат. Максимальный размер такого возмещения – также 150 минимальных зарплат.

Согласно закону, возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью третьих лиц, расходов на их лечение осуществляется в первую очередь; ущерба, причиненного имуществу физлиц и физлиц-предпринимателей - во вторую очередь, а ущерба, причиненного имуществу юрлиц, - в третью.

Отметим, что для принятия этого закона парламенту понадобилось два с половиной года: он был внесен группой нардепов из комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, в частности его председателем Даниилом Гетманцевым, еще в апреле 2020 года, а в первом чтении принят в июне того же года.

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