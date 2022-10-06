Рада скасувала перевірки ДСНС для застрахованого від пожеж бізнесу

Верховна Рада замінила пожежні перевірки страхуванням відповідних ризиків. За відповідний законопроект №3361 проголосувало 250 депутатів. При цьому 13 (12 з "Європейської солідарності" та позафракційна Юлія Світлична) виступили проти, а ще 14 утрималися.

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Документ запровадує в Україні добровільне страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання та інших юридичних осіб за шкоду, яка може бути заподіяна навколишньому природньому середовищу, життю, здоров’ю та майну третіх осіб внаслідок надзвичайних ситуацій, пожеж та інших небезпечних подій, що може виникнути на території та/або об’єктах нерухомості.

Відповідні договори мають укладатися на підставі аудиту техногенної та пожежної безпеки території та/або об’єкта нерухомості, який проводиться проводиться страховою компанією, схваленою Держслужбою з надзвичайних ситуацій. Відповідні екссперти мають також пройти професійну атестацію ДСНС з отриманням сертифікату.

У разі укладення договору відповідна юрособа та страховик мають повідомлити про це ДСНС до 15 жовтня для визначення переліку суб’єктів, які не мають таких договорів та підлягають перевіркам у відповідному плановому періоді. У разі дострокового припинення договору ДСНС треба буде повідомити про це протягом 10 робочих днів, інакше страховик продовжуватиме нести відповідальність.

Договір повинен передбачати страхування від таких ризиків: пожежа, вибух (у тому числі вибух побутового газу); виробнича аварія; витік води з системи пожежогасіння; руйнування будинків, споруд і конструкцій; ураження електричним струмом.

Розмір страхової суми встановлюється за домовленістю сторін з урахуванням результатів аудиту пожежної та техногенної безпеки і не може становити для суб’єктів із середнім ступенем ризику менше 3 тисяч мінімальних зарплат на початок року укладення договору, а із незначним ступенем ризику – менше 2 тисяч мінімальних зарплат.

Загальний мінімальний розмір страхового відшкодування утриманцям однієї померлої внаслідок страхового випадку особи має становити 15 мінімальних зарплат на початок року страхового випадку, максимальний - 150 (за каліцтво чи інше ушкодження здоров'ю - 10 та 150 відповідно).

За кожний день непрацездатності (перебування на лікуванні) третьої особи відшкодування встановлюється у розмірі 1/15 мінімальної зарплати, але не більше 20 таких зарплат. Максимальний розмір такого відшкодування - також 150 мінімальних зарплат.

Згідно закону, відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю третіх осіб, витрат на їх лікування здійснюється у першу чергу; збитків, заподіяних майну фізосіб та фізосіб-підприємців - у другу чергу, а збитків, заподіяних майну юросіб, - у третю.

Зазначимо, що на ухвалення цього закону парламенту знадобилося два з половиною роки: його було внесено групою нардепів з комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, зокрема його головою Данилом Гетманцевим, ще у квітні 2020 року, а в першому читанні прийнято в червні того ж року.

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