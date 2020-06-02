Политика 7 минут назад

Нардепы планируют освободить застрахованный бизнес от проверок ГСЧС

Для субъектов хозяйствования со средней степенью риска отсутствие плановых проверок может быть не более шести лет подряд, а для предприятий с незначительной степенью риска — не более десяти

Фото: Олигарх Медиа Фото: Олигарх Медиа
Фото: Олигарх Медиа

Сегодня, 2 июня, Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект № 3361 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первых шагов дерегуляции бизнеса путем страхования гражданской ответственности.

"За" этот проект закона проголосовали 264 народных избранника.

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Документ предусматривает, что в случае наличия у субъекта хозяйствования со средней и/или незначительной степенями риска действующего договора добровольного страхования гражданской ответственности, периодичность проведения плановых проверок таких субъектов увеличивается на срок действия договора страхования ответственности.

Однако для субъектов хозяйствования со средней степенью риска отсутствие плановых проверок может быть не более шести лет подряд, а для предприятий с незначительной степенью риска — не более десяти.

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Согласно проекту закону, вышеупомянутая норма не действует для предприятий, учреждений, организаций государственной и коммунальной формы собственности, объектов повышенной опасности, включая пожароопасные объекты и объекты, хозяйственная деятельность на которых может привести к авариям экологического и санитарно-эпидемиологического характера.

Договор страхования ответственности заключается согласно заявлению субъекта хозяйствования на основании акта оценки территории и/или объекта недвижимости на соответствие требованиям техногенной и пожарной безопасности.

В пояснительной записке также отмечается, что страховщик и субъект хозяйствования подают информацию о заключении договора страхования ответственности в Гоударственную службу по чрезвычайным ситуация.

В случае досрочного прекращения действия договора страхования ответственности страховщик в течение 10 рабочих дней со дня прекращения действия договора письменно сообщает об этом в ГСЧС.

Напомним, что Верховная Рада Украины продлила до конца карантина ряд мер, направленных на поддержку бизнеса. Среди них — мораторий на проведение документальных и фактических проверок.

 

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