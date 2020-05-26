Марчин Свенчицкий: о росте жалоб от бизнеса и системных проблемах государства (ВИДЕО)

В интервью бизнес-порталу Delo.ua бизнес-омбудсмен Украины Марчин Свенчицкий рассказал об итогах работы совета за первый квартал 2020 года. Как оказалось, несмотря на сокращение деловой активности вследствие введения карантина, последние месяцы ознаменовались ростом жалоб от предпринимателей.

Совет бизнес-омбудсмена получил 462 обращения о нарушениях со стороны государственных органов, что на 12% больше по сравнению с IV кварталом 2019 года. Также совет закрыл 295 дел — на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Предприниматели обращались в совет с новыми проблемами, которые касались непосредственно влияния карантина на бизнес: запрет реэкспорта медицинской продукции, необоснованные распоряжения о закрытии магазинов, безосновательный запрет проведения обучения онлайн, отказ в регистрации налогоплательщика.

"К нам обращались с проблемами реэкспорта медицинских костюмов. Также поступал вопрос экспорта этих медицинских костюмов, который нам удалось решить. Во время карантина мы получаем около 30 жалоб в неделю, но большинство этих жалоб возникли не из-за карантина. Эти проблемы связаны с налоговой службой и судебными делами. Обычно мы получаем жалобы после того, как предприниматель уже сделал несколько шагов для решения проблемы, поэтому к нам они поступают с опозданием", — рассказал бизнес-омбудсмен.

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Также Марчин рассказал о системных проблемах, с которыми совет обращается к государству для их решения.

В первом квартале 2020 года 84% всех обращений касались:

▶️ налоговых вопросов (58%);

▶️ действий правоохранительных органов (11%);

▶️ таможенных вопросов (4%).

Бизнес-омбудсмен Украины добавил, что после карантина Украина все равно будет привлекательной для инвестиций, и что у страны есть огромный потенциал для развития различных сфер, особенно агропромышленности и IT.

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"У Украины есть большой потенциал в аграрном секторе и переработке аграрных продуктов — тут потенциал невероятный. Также в экспорте зерна и других пищевых продуктов. Потенциальна технологическая деятельность, так как в стране есть очень много талантливых людей, и это направление нужно развивать как можно быстрей", — отметил Марчин Свенчицкий.

Напомним, как ранее заявляли в Европейской Бизнес Ассоциации, 60% украинских компаний понадобится до одного года на восстановление после карантина.

Также напомним, что киевский бизнесмен пожаловался на проверки Госпотребслужбы во время моратория на них в период карантина.