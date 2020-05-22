60% компаний понадобится до одного года на восстановление после карантина — ЕВА

В пятницу, 22 мая, в Украине начинается второй этап ослабления ограничительных мер, введенных для противодействия распространению коронавируса. Так, страна постепенно возвращается к привычной жизни, а компании смогут вернуться к работе. В связи с этим, Европейская бизнес Ассоциация провела опрос среди предпринимателей, как быстро они смогут восстановить свою бизнес-активность, с какими финансовыми результатами выходят из карантина и сколько времени понадобится на достижение докарантинного уровня развития бизнеса.

Об этом сообщили в ЕВА.

Так, большинство из опрошенных компаний готовы возобновить оффлайн работу или вернуться в офис уже в ближайшее время — 35% в мае и 34% в июне. К тому же, 16% опрошенных сообщили, что уже возобновили работу или же совсем не прекращали ее на период карантина в связи с особенностями деятельности компании. Еще 15% пока что не планируют возвращение в офис или еще не определились с окончательной датой.

В контексте организации работы в офисе, 42% планируют внедрить гибкий или посменный график работы, еще 13% будут рекомендовать своим работникам продолжать работу из дома. К поэтапному выходу на работу, начиная с 25% работников в офисе с возможным увеличением до 50% готовятся 20% компаний. Еще 17% предприятий готовы к выходу 50% сотрудников с первых недель с возможным расширением до 75%.

Основываясь на опыте последних нескольких месяцев, 62% директоров сообщили, что рассматривают вариант полного или частичного изменения удаленного режима работы на постоянной основе. Большинство из них готовы позволить до 50% персонала работать удаленно.

Большинству компаний удалось сохранить заработную плату работникам в неизменном виде — об этом сообщили 62% респондентов. Сокращение заработной платы коснулось 23% компаний, в то же время 7% увеличили заработную плату для некоторых категорий работников. Еще в 3% случаев некоторые категории работников ушли в неоплачиваемый отпуск.

Сохранить персонал компании в неизменном составе удалось 82% бизнесов, а 8% сейчас ищут новых сотрудников. Соответственно, 11% компаний были вынуждены сократить свой штат.

Если говорить о финансовых результатах двух месяцев карантина, то большинство бизнесов сообщают о потерях. Так, 36% опрошенных получили до 20% потерь от доходов, еще 28% — на уровне 20-50%, и 18% — 50-75% потерь от доходов. Только 11% сообщили, что никаких изменений не произошло, а 3% смогли увеличить доход до 20%.

Топ-мер поддержки, в которых сейчас нуждается бизнес, по мнению предпринимателей:

✅ Снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда;

✅ Введение выплаты помощь работникам за счет Фонда социального страхования с 1 дня болезни работника;

✅ Отмена штрафов за нарушение налогового законодательства до конца года.

Чтобы достичь докарантинного уровня развития, по мнению 20% предпринимателей понадобится шесть месяцев, а для 39% — около года. Еще 17% понадобится два года, а 7% — более двух лет. Еще 10% не могут спрогнозировать необходимо время на восстановление, а 4% не потеряли темпы развития за время карантина.

Напомним, что бизнес требует внести ясность в новые правила и нормы по налогообложению.