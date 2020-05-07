Облагаться налогом должны доходы от недвижимости, а не само имущество — опрос ЕВА

Более половины (51%) финансовых и налоговых экспертов выступают против налогобложения на недвижимость. Об этом стало известно в ходе опроса, который провела Европейская Бизнес Ассоциация среди налоговых и финансовых экспертов компаний.

Об этом сообщили в ЕВА.

Напомним, сейчас ставка налога устанавливается в соответствии с решением местных властей в размере, который не превышает общегосударственное ограничение — не более 1,5% от минимальной зарплаты за 1 квадратный метр. Итак, в 2020 году максимальная ставка налога составит 70,84 грн за квадратный метр (при минимальной заработной плате — 4723 гривен).

Однако в Украине фактически отсутствует качественная система начисления и контроля за своевременной и в полном объеме оплаты этого налога. Следовательно, расходы на администрирование этого налога могут, порой, быть выше, чем сумма налога.

Существование налога на недвижимость

Результаты опроса показывают, что более половины (51%) респондентов выступают против налогообложения на недвижимость. Значительная часть респондентов (около 28%), хотя и не возражает против налога в целом, однако имеют ряд существенных предложений по его модификации (например введение дифференцированных ставок, упрощение системы исчисления и уплаты, увеличение освобождения от налогообложения и т.д.). Поддерживают существование налога около 21% респондентов, ссылаясь, в частности, на мировой опыт и на существование аналогичного налога в других странах.

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Исчисление налога, исходя из рыночной стоимости на недвижимость

Подавляющее большинство опрошенных, а именно почти 71%, не поддерживают исчисление налога на недвижимое имущество, исходя из его рыночной стоимости. Однако около 15% респондентов поддерживают такую ​​модель.

Еще 14% опрошенных, хотя и поддерживают такую ​​модель в целом, при этом признают существенные проблемы с ее применением. В частности, было высказано предостережение относительно трудностей с оценкой рыночной стоимости недвижимого имущества (ее объективности, способности учесть существенные факторы влияния и т.д.), указано на возможную волатильность рыночной стоимости, на потребность в прозрачном и эффективном рынке оценочной деятельности для функционирования такой системы, и др.

Что можно изменить в действующей модели

В случае сохранения действующей модели налогообложения недвижимого имущества (исходя из общей площади), топ-3 предложения по совершенствованию модели выглядят следующим образом:

✅ не должно облагаться налогом имущество, используемое как место жительства;

✅ облагаемая налогом площадь должна быть увеличена;

✅ должно быть право на уменьшение НДФЛ и военного сбора на сумму налога с недвижимого имущества.

Необходимые изменения

Подавляющее большинство опрошенных экспертов Ассоциации считают, что облагаться налогом должен только доход от использования и прибыль от отчуждения имущества, а не само имущество — так считает 71% опрошенных.

63% респондентов считают, что для физических лиц должен быть установлен упрощенный режим налогообложения доходов от использования недвижимого имущества, а именно уменьшена ставка НДФЛ и упрощенная отчетность.

Почти половина опрошенных (48%) убеждены, что физические лица должны иметь право амортизировать объекты недвижимости, которые используются для получения дохода.

Еще 47% респондентов считают, что приобретение недвижимого имущества не должно облагаться налогом специальными трансакционными налогами (кроме НДС в случаях, предусмотренных законом).

"В текущей ситуации, когда через два месяца вынужденного карантина большая часть населения и предприятий испытывает существенные финансовые трудности, руководству страны стоит продлить освобождение по налогу на недвижимое имущество, как одна из мер, направленных на социально-экономическую поддержку населения, малого и среднего бизнеса. В рамках Налогового комитета Ассоциации мы не только анализируем и реагируем на новые законодательные инициативы, но и работаем над разработкой комплексных изменений в налоговое законодательство для улучшения бизнес среды в Украине", — отметила координатор Налогового комитета Ассоциации Наталья Артемчук.

Ассоциация неоднократно обращалась к руководству страны (правительству, ВРУ, Президенту) для поддержки законодательных инициатив по внедрению антикризисных мер, в том числе освобождение от налога на недвижимость на период карантина.

Напомним, что в ГНС рассказали о налоговых льготах во время карантина.