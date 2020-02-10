Налоги и силовики: на что чаще всего жалуется украинский бизнес (инфографика)

За последние три месяца 2019 года бизнес-омбудсмен получил 412 жалоб от бизнеса, 249 из них уже закрыты. Учреждение помогло компаниям вернуть 347 млн грн, а общий финансовый эффект работы Совета бизнес-омбудсмена, начиная с 2015 года составил уже 17,9 млрд грн.

Об этом на днях сообщил Совет бизнес-омбудсмена, презентуя результаты своей работы за IV квартал 2019 года.

Кроме этого, Совет помог предпринимателям прекратить десятки случаев нарушений со стороны государственных органов, получить лицензии и разрешения, а также закрыть безосновательно возбужденные уголовные производства.

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На что жалуется бизнес чаще всего



Налоговые вопросы (62%). По сравнению с предыдущим кварталом, количество жалоб уменьшилось на 4%. Предприниматели меньше жаловались на налоговые проверки, налоговые уголовные дела и аннулирования регистрации плательщика НДС. Единственная проблема, по которой количество жалоб возросло — блокировка налоговых накладных. Многие компании жаловались на внесение их в список рисковых налогоплательщиков без конкретных объяснений со стороны госорганов.

Действия правоохранителей (12%). Относительно действий правоохранителей наблюдались различные тенденции обращений, в зависимости от органа. По сравнению с предыдущим кварталом, предприниматели больше жаловались на процедурные злоупотребления и бездействие Национальной полиции.

Также, обращались по поводу уголовных дел, возбужденных Службой безопасности Украины. Зато, компании подали меньше жалоб на процессуальные злоупотребления и возбужденные уголовные дела со стороны прокуратуры.

Действия государственных регуляторов (9%). Возросло количество обращений относительно неправомерных действий государственных регуляторов.

Действия Министерства юстиции (4%). В целом уменьшился объем жалоб на Министерство юстиции, хотя тенденции обращений по вопросам исполнительного производства и государственной регистрации были противоположными.

Подавляющее большинство заявителей (84%) — украинские компании. Чаще всего обращались за помощью оптовики (27%), производители (16%), физические лица-предприниматели (10%), представители недвижимости и строительства (10%), а также агробизнеса и горнодобывающей промышленности (8%). Более трети обращений (39%) поступили из Киева.

Сотрудничество с государственными органами. В целом государственные органы выполнили 91% индивидуальных и 38% системных рекомендаций, предоставленных Советом.

Что сделано для поддержки бизнеса

С целью поддержки конструктивного диалога с государственными органами, Совет бизнес-омбудсмена подписал меморандумы о партнерстве и сотрудничестве с Офисом Генерального прокурора, налоговой и таможенной службами. Эти документы предусматривают рассмотрение сложных дел в пределах встреч совместных экспертных групп, в состав которых входят как представители госорганов, так и Совета.

Согласно рекомендациям РБО по таможенным вопросам, Верховная Рада внесла изменения в Таможенный кодекс Украины, которые должны обеспечить защиту прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через украинскую границу. В соответствии с рекомендациями по борьбе с рейдерством, с целью недопущения совершения регистрационных действий с нарушением принципа территориальности, Верховная Рада приняла закон, известный как "Антирейдерский закон-2", который восстановил территориальность как один из принципов государственной регистрации прав. Оба закона вступили в силу в 2019 году.

Жалобы могут подавать все предприниматели, которые ведут деятельность в стране. В СБО отметили, что большинство случаев давления приходится на малый, а точнее микро-бизнес. Часто встречаются кейсы, когда предприниматель банально ругается с представителями органов местного самоуправления, и, как следствие, местная власть противодействует работе предпринимателя.

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Например, небольшой предприниматель, вдова открыла придорожный киоск. Расположение торговой точки было удачным, с большим трафиком клиентов. Собственница имела неосторожность вступить в конфликт с главой поселкового совета. В итоге, перед ее киоском незаконно были установлены бетонные тумбы, которые затрудняли доступ к киоску. Предприниматель обратилась с жалобой в СБО. Через время удалось добиться, чтобы эти тумбы были снесены. После чего, со стороны поселкового совета были предприняты очередные противодействия, а именно установлен шлагбаум, который преграждал доступ к киоску. И, чтобы убрать этот шлагбаум СБО потребовалось около года.

"Со стороны представителей местного самоуправления всегда есть большое влияние, в том числе и нормативное, что усложняет на законодательном уровне решать подобные проблемы," — отметила заместитель бизнес-омбудсмена Татьяна Коротка.

Еще пример противодействия предпринимательской деятельности было в адрес компании "Укртелеком". В Украине есть проблема компенсаций со стороны областных бюджетов, а именно льгот на использование местной телефонной связью. Органы местного самоуправления не желают выделять деньги для погашения задолженности согласно действующего закона Украины. В объемах компании это примерно 130 млн гривен. И в процессе совместной работы с СБО удалось снизить долги на 60%.

Для того, чтобы работа СБО была еще эффективней, предпринимателям необходимо подавать жалобы. Некоторые пытаются решить проблему собственными силами, но это не всегда дает результат.

Напомним, что в Киеве состоялось открытие Офиса противодействия рейдерству.