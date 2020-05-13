МСБ vs коронакризис: где сокращать, а куда инвестировать — опыт Finmap и "Логистик Центр"

Представляем участников третьего прямого эфира в рамках спецпроекта "МСБ vs коронакризис: идеи в дело", организованного Delo.ua и Офисом развития МСП при Министерстве экономики, который пройдет в четверг, 14 мая, в 13.00 на facebook-станице Delo.ua.

Александр Соловей, соучредитель онлайн-сервиса учета финансов малого и среднего бизнеса Finmap

Александр Соловей — серийный предприниматель, в бизнесе более 11 лет. Спикер на бизнес-конференциях "Лаборатории онлайн-бизнеса", "Свободной школы предпринимательства", Startup Ukraine, LABA.

Компания Finmap, которой он руководит — онлайн-сервис для управленческого учета, созданный по принципу учета семейного бюджета: 3 понятные кнопки; простой интерфейс; решения реальных забот владельца.

Эксперт даст рекомендации как и зачем правильно вести учет денег бизнеса в кризис и не только, как оптимизировать расходы и понять, куда больше инвестировать, как определить, что бизнес эффективен, используя главные показатели (чистая прибыль; рентабельность инвестиций, продаж, капитала; EBITDA, маржинальность, CAC, LTV).

А предприниматели Михаил Дубенский, совладелец компании "Логистик Центр", и Надежда Алексина, основательница компании-установщика потолочных конструкций и двух новых бизнесов, созданных в карантин, — Lechler Farm и Аnsept, расскажут о реальных наработках и тех новых инструментах, которые внедрили в свои бизнесы.

Предыдущие эфиры смотрите на youtube-канале Delo.ua.

О том, как ведут бизнес в новых реалиях рассказали Юлия Савостина (проект Made in Ukraine), Алина Очеретяна (Качоровсская) (обувной бренд Kachorovska), Татьяна Абрамова (RITO, производство и продажа дизайнерской одежды), Кирилл Левин (оналайн-маркет Ogoshka), Назар Ткаченко (Bodler, сервис доставки коктейлей и рекламное агентство "На правах рекламы").

Михаил Дубенский, совладелец транспортно-экспедиционной компании "Логистик Центр"

Logistic Center — компания, работающая на рынке логистических услуг Центральной Европы и Украины уже 15 лет. Доставляет грузы в 152 страны мира и имеет сотни партнеров.

Что изменилось в вашей работе во время карантина?

Мы перешли на удаленную работу согласно постановлениям Кабмина, но для нашего бизнеса это было не критично, так как мы привыкли работать дистанционно и раньше, для бизнеса в этом нет никаких препятствий, клиенты и партнеры не испытывают никаких неудобств.

Какие новые решения и сервисы для работы вы используете во время карантина?

Больше внимания к работе с Битрикс24, скайп-звонки делаем в WhatsApp. Главными инструментами работы остаются электронная почта и мобильная связь.

Что стало бы помощью вашему бизнесу сейчас?

Уменьшение налоговой нагрузки и налоговые каникулы на период карантина, упрощение отчетности (например полная отмена обязательного наличия договоров и актов выполненных работ), упрощение валютного контроля.

Присоединяйтесь к прямому эфиру 14 мая в 13:00 на facebook-станице Delo.ua

Хотите сами рассказать о том, как меняете свой бизнес в кризис или получить профессиональные рекомендации, как адаптировать его к посткарантинной ситуации — пишите куратору проекта Елене Гладских на e.gladskih@delo.ua или оставьте свой вопрос по ссылке.