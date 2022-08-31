СБУ разоблачила масштабную коррупционную схему в ГСЧС

СБУ ликвидировала масштабную коррупционную схему в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Сотрудники ГСЧС организовали схему получения доходов от представителей субъектов хозяйствования за согласование разрешительных документов по вопросам пожарной безопасности для общественных зданий и сооружений.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Участниками преступной схемы являются чиновники ГСЧС Украины и руководители ее региональных подразделений, среди которых управление в Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Кировоградской, Ровенской, Львовской, Черниговской, Волынской, Черновицкой, Хмельницкой и Запорожской областях, а также должностные лица других госучреждений, которые привлекли для участия частных лиц.

По данным СБУ, должностные лица ГСЧС требовали от руководителей крупных торговых центров и компаний взятки за ускоренное согласование разрешительной документации, необходимой для ведения предпринимательской деятельности.

Коррупционная "схема" касалась согласования планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий на потенциально-опасных объектах, в частности в крупных торговых центрах, АЗС и других объектах.

За полученную взятку чиновники ГСЧС не осуществляли фактическую проверку пожарной безопасности в общественных местах, часть из которых оказалась неспособна обеспечить гражданскую защиту граждан в момент чрезвычайных ситуаций. В частности, при ликвидации последствий российских обстрелов. Таким образом они ставили под угрозу жизнь и здоровье граждан Украины.

Ежемесячные "доходы" злоумышленников от организованной ими преступной "схемы" составляли более 10 млн грн.

В результате более 50 синхронных обысков по всей Украине разоблачены десятки должностных лиц ГСЧС, принимавших взятки за фиктивное согласование разрешительных документов по вопросам пожарной безопасности для общественных зданий и сооружений.

Также получены дополнительные доказательства о деятельности преступной группы. В частности, сведения о других участниках и распределении полученного незаконного вознаграждения между ними.

Следователи Службы безопасности сообщили о подозрении первым 6 лицам преступной группы по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч.3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом);

ч.3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

В настоящее время продолжается досудебное следствие. Все участники преступной группы будут привлечены к уголовной ответственности.