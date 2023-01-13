Уряд створив робочу групу з прискореного перегляду держрегулювання бізнесу

Кабінет міністрів створив міжвідомчу робочу групу з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності. Як повідомляє Міністерство економіки, таке рішення було ухвалено на засіданні 13 січня.

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"Уряд робить ще один крок до дерегуляції бізнесу. Державна політика дерегуляції є одним з основних елементів практичної імплементації нової моделі розвитку України та невід'ємною складовою європейської інтеграції", - прокоментувала перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

Вона вказала, що в українських реаліях дерегуляція є необхідним інструментом, місією якого є кардинальне поліпшення бізнес-клімату, зокрема, інвестиційного клімату в Україні, створення нових робочих місць та підвищення якісних стандартів життя.

За словами віцепрем’єрки, за результатами проведеного аналізу нормативно-правового поля у сфері держрегулювання економіки було виявлено більше 1 тисячі інструментів регулювання, зокрема 528 дозволів, 224 ліцензій, 157 погоджень, 145 висновків, 121 свідоцтво, 55 декларацій, 42 повідомлення та 23 посвідчення.

"Наявність великої кількості інструментів державного регулювання негативно впливає на започаткування провадження господарської діяльності суб'єктами господарювання та їх виходу на ринок. Варто зазначити, що бюрократична процедура отримання документів дозвільного характеру потребує великих часових та фінансових витрат суб'єктів господарювання, створює додаткове адміністративне навантаження на них", - констатувала вона.

Для вирішення цих питань і створено зазначену міжвідомчу робочу групу. Співголовами групи стали сама Свириденко, а також віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Передбачається, що основними завданнями робочої групи будуть координація дій державних органів в частині зменшення та оптимізації інструментів регулювання бізнесу та удосконалення нормативної бази в частині переведення в електронну форму інструментів держрегулювання.