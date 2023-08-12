В уряді хочуть скасувати чи спростити три чверті інструментів держрегулювання в будівництві

Міжвідомча робоча група з дерегуляції рекомендувала скасувати чи оптимізувати майже 75% інструментів держрегулювання в сфері будівництва, якими опікується Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Як повідомляють у Міністерстві економіки, рекомендується, зокрема, скасувати надання дозволу на переобладнання і перепланування жилих будинків та приміщень у них, якщо не йдеться про втручання в несучі конструкції та інженерні системи. Нині такі дозволи видають виконавчі органи сільських, селищних та міських рад.

Також рекомендовано скасувати низку інструментів, що стосуються самочинно збудованих об’єктів, право власності на які визнав суд. Натомість, щоб гарантувати законність та безпечність таких будівель, пропонується запровадити вимоги щодо перевірки таких споруд на дотримання будівельних норм ще на стадії судового розгляду.

Окрім того, МРГ запропонувала оптимізувати та осучаснити: проектну документацію на будівництво; декларацію про готовність об’єкта до експлуатації; сертифікат про прийняття в експлуатацію збудованого об'єкта; рішення про присвоєння адреси об’єкту будівництва, об’єкту нерухомого майна; витяг з містобудівної документації та кадастрову довідку з містобудівного кадастру.

"Втілення рішення полегшить життя як бізнесу, так і громадянам. Адже сьогодні відповідні дозволи та погодження мають отримувати, як юридичні, так і фізичні особи. Спрощення регуляторного поля в галузі будівництва та житлово-комунального господарства надзвичайно важливе в контексті повоєнної відбудови України", - зазначають у відомстві.

Що таке МРГ з дерегуляції

Нагадаємо, що міжвідомча робоча група з дерегуляції була створена Кабінетом міністрів у січні, її співголовами є два віце-прем'єр-міністри - міністр економіки Юлія Свириденко та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

До МРГ увійшли, зокрема, представники міністерств економіки, цифрової трансформації, захисту довкілля та природних ресурсів, юстиції, фінансів, а також Державної регуляторної служби.

Крім того, до роботи групи залучені експерти Офісу ефективного регулювання, Центру економічного відновлення, Центру економічної стратегії, EasyBusiness, програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України", проєкт USAID та UK Aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугад (TAPAS)".

Уряд за сім місяців реформи дерегуляції переглянув вже понад 1000 інструментів регулювання роботи бізнесу. Рекомендації щодо спрощення чи скасування ліцензій та дозволів МРГ складає, зокрема, і на запит підприємців. Залишити заявку на перегляд конкретних інструментів можна за посиланням.

Джерело фото: ua.depositphotos.com