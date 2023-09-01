Чиновника Госпродпотребслужбы поймали на поборах с импортера цветов: за непрепятствование просил "копейки" (ФОТО)

Территориальное управление Государственного бюро расследований во Львовской области разоблачило на систематических взятках заместителя начальника Главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Тернопольской области.

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Как говорится в сообщении следственного органа и Тернопольской областной прокуратуры, тот попался на вымогательстве ежемесячной "дани" от предприятия-импортера цветов из Нидерландов.

Чиновник установил "таксу" за ускоренное отобрание образцов для фитосанитарного контроля, необходимого для растаможки и последующей реализации цветов, в сумме в 1 тысячу гривен с каждого грузовика. Также ежемесячно он выставлял прайс в 5 тысяч гривен за ускорение проведения фитосанитарной экспертизы.

ГБР задержало чиновника при передаче 13 тысяч гривен – части средств за ввоз цветов в августе. В общей сложности чиновник просил 38 тысяч гривен за то, что не будет создавать обществу препятствия в импорте растений.

В ходе обысков по месту работы фигуранта и в фитосанитарных лабораториях правоохранители изъяли документы, подтверждающие противоправную деятельность чиновника Госпродпотребслужбы.

Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: Тернопольская областная прокуратура Фото: Тернопольская областная прокуратура

Ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (часть 3 статьи 368 Уголовного кодекса) и грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 с конфискацией имущества. Готовится ходатайство об избрании меры пресечения и отстранении чиновника от исполнения обязанностей.

Напомним также, что в июне Служба безопасности Украины и полиция разоблачили чиновников Госпродпотребслужбы в Одесской области и областной фитосанитарной лаборатории, которые обложили "данью" представителей компаний, занимающихся экспортом зерна.

Тогда же ГБР задержало руководство управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области, создавшее организованную преступную группу, обложившую "данью" производителей мясной продукции.