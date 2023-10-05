В правительстве хотят отменить обязательность страхования испытаний ГМО и хранения зерна

Межведомственная рабочая группа по дерегуляции рекомендует отменить излишние требования по обязательному страхованию работы предпринимателей. Как сообщают в Минэкономики, такое решение было принято на заседании 5 октября.

Речь, в частности, идет об отмене обязательного страхования деятельности, связанной с генетически модифицированными организмами, а именно с их испытанием и транзитным перемещением. В министерстве указывают, что предприниматели и так предварительно проводят исследование безопасности ГМО, а просчитать риск от их высвобождения невозможно.

Также предлагается отменить обязательность страхования зерна, принятого на хранение по простому или двойному складскому свидетельству, от рисков случайной гибели, повреждения или потери.

"Страхование зерновым складом своих же рисков должно осуществляться добровольно, ибо указывать предприятию, в данном случае зерновому составу, когда и в каких случаях ему страховать свои обязательства, не целесообразно", - констатируют в ведомстве.

Также МРГ пришла к выводу, что страхование технологий и их составляющих по договорам о трансфере технологий должно происходить не в обязательном порядке, а по усмотрению сторон договора.

Кроме того, была рассмотрена возможность отмены требований Государственных строительных норм об обязательной установке систем пожарной сигнализации на ряде объектов и средств телекоммуникаций, автоматических средств пожаротушения в помещениях базовых станций и ретрансляторов мобильной связи, размещенных в действующих зданиях объектов электросвязи, зданиях другого назначения и отдельно стоящих специальных зданиях и сооружениях.

С просьбой об их упразднении обратились представители операторов мобильной связи. Они мотивировали это тем, что установка такого оборудования противоречит Правилам пожарной безопасности в сфере связи и влечет за собой дополнительные отягчающие расходы. По результатам заседания МРГ решила провести дополнительные исследования целесообразности применения указанных систем.

В МРГ по дерегуляции бизнеса, напомним, входят представители министерств экономики, цифровой трансформации, защиты окружающей среды и природных ресурсов, юстиции, финансов, а также Государственной регуляторной службы. На сегодняшний день она пересмотрела уже 1025 регуляторных инструментов.

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