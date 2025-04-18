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В Украине создадут государственный реестр генетически модифицированных организмов

гмо
В Украине создадут государственный реестр ГМО / Depositphotos

Кабинет министров Украины принял постановление №451, предусматривающее создание Государственного реестра генетически модифицированных организмов (ГМО).

Об этом сообщил глава Минагрополитики Виталий Коваль.

Соответствующий документ, разработанный по представлению Министерства аграрной политики и продовольствия, закладывает четкие правила функционирования реестра, а также определяет Минагрополитики его держателем, администратором и владельцем информации.

По словам Коваля, новый реестр станет важным инструментом для эффективного учета, мониторинга, хранения и распространения информации о зарегистрированных ГМО в Украине. Его запуск запланирован на сентябрь 2026 — именно тогда постановление вступит в силу в соответствии с положениями закона.

Документ является частью реализации закона Украины "О государственном регулировании генетически инженерной деятельности и государственном контроле за размещением на рынке генетически модифицированных организмов и продукции", принятого Верховной Радой 23 августа 2023 года (№3339-IX). Реестр станет одним из ключевых условий для гармонизации украинского законодательства с европейским в сфере биотехнологий.

Ожидается, что введение реестра будет способствовать повышению уровня биобезопасности, укреплению потребительского доверия к украинской продукции и уменьшению рисков для здоровья людей и окружающей среды.

В реестр будут вноситься следующие данные:

  • название ГМО и источники его модификации;
  • научная и украинская названия вида;
  • регистрационный номер, соответствующий международному идентификатору согласно Механизму посредничества по биобезопасности;
  • информация о владельце или владельце ГМО;
  • целевое назначение: выращивание, переработка, использование в пищевой или кормовой продукции.

Украина впервые внедряет централизованный, открытый государственный инструмент для контроля и мониторинга обращения генетически модифицированных организмов, что приближает национальное законодательство к европейским нормам биобезопасности.

Напомним, в 2023 году в правительстве хотели упразднить обязательность страхования испытания ГМО и хранения зерна.

Автор:
Татьяна Гойденко