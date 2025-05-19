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У травні понад п’ять тисяч аграріїв отримали державну допомогу

фермери
Держава виплатила фермерам понад 360 мільйонів гривень / Мінагрополітики

У травні держава здійснила чергову виплату фінансової підтримки українським агровиробникам, спрямувавши 361,7 мільйона гривень через Український державний фонд підтримки фермерських господарств. Допомогу у межах другого траншу отримали 5 560 фермерів по всій країні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінагрополітики.

З усієї суми 316,9 мільйона гривень було спрямовано у вигляді субсидій за оброблювані сільськогосподарські угіддя. Ці кошти отримали 4 139 фермерів, які продовжують сіяти і збирати врожаї, попри всі виклики.

Ще 44,8 мільйона гривень надано 1 421 господарству як дотацію за утримання великої рогатої худоби.

Програма підтримки реалізується у межах Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення агросектору України (ARISE), який фінансується з державного бюджету відповідно до затвердженого Урядом порядку.

Окрім цього аграрії отримають нову можливість для фінансування — до 30 мільйонів гривень кредиту з частковими гарантіями від Фонду гарантування кредитів у сільському господарстві. 

Також нагадаємо, що фермери Донецької, Запорізької, Сумської, Харківської та Чернігівської областей безкоштовно отримали насіння кукурудзи.

Автор:
Тетяна Гойденко