ФАО виділить $150 мільйонів для допомоги українським фермерам

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) оголосила про запуск Плану надзвичайного реагування та оперативного відновлення для України на 2025–2026 роки. На реалізацію цієї програми міжнародна організація виділить 150 мільйонів доларів США.

Про це повідомили в Комітеті Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики.

Головна мета програми — підтримати понад 500 тисяч українців у вразливому становищі, зокрема малих фермерів і сільські громади, які постраждали від війни.

ФАО планує надати аграрні ресурси, технічну допомогу, забезпечити доступ до ринків збуту та підтримати відновлення виробничого потенціалу. Окремий напрям передбачає розмінування сільськогосподарських угідь.

У ФАО наголосили, що фермери, які отримають допомогу, зможуть у майбутньому відіграти важливу роль у гарантуванні продовольчої безпеки України. Програма стартує на тлі значних втрат в аграрному секторі — за даними Світового банку, збитки у цій сфері з початку повномасштабного вторгнення РФ до кінця 2024 року сягнули майже 84 мільярдів доларів, з яких понад 1,6 мільярда — це шкода іригаційній інфраструктурі.

ФАО залишається одним із ключових міжнародних партнерів України у підтримці сільського господарства під час війни, особливо в регіонах поблизу лінії фронту.

Додамо, у січні фермери Херсонщини отримали від ФАО комплекти обладнання для завантаження та розвантаження зернових рукавів.