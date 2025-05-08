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ФАО выделит $150 миллионов для помощи украинским фермерам

ФАО, фермеры, помощь
Украинские фермеры получат от ФАО 150 млн долларов/ВР

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) объявила о запуске Плана чрезвычайного реагирования и оперативного восстановления для Украины на 2025-2026 годы. На реализацию этой программы международная организация выделит 150 миллионов долларов США.

Об этом сообщили в Комитете Верховной Рады по аграрной и земельной политике.

Главная цель программы — поддержать более 500 тысяч украинцев в уязвимом положении, в том числе малых фермеров и пострадавших от войны сельских общин.

ФАО планирует предоставить аграрные ресурсы, техническую помощь, обеспечить доступ на рынки сбыта и поддержать восстановление производственного потенциала. Отдельное направление предполагает разминирование сельскохозяйственных угодий.

В ФАО подчеркнули, что получившие помощь фермеры смогут в будущем сыграть важную роль в обеспечении продовольственной безопасности Украины.

Программа стартует на фоне значительных потерь в аграрном секторе — по данным Всемирного банка, убытки в этой сфере с начала полномасштабного вторжения РФ к концу 2024 года составили почти 84 миллиарда долларов, из которых более 1,6 миллиарда — это ущерб ирригационной инфраструктуре.

ФАО остается одним из ключевых международных партнеров Украины по поддержке сельского хозяйства во время войны, особенно в регионах вблизи линии фронта.

Добавим, в январе фермеры Херсона получили от ФАО комплекты оборудования для погрузки и разгрузки зерновых рукавов.

Автор:
Татьяна Гойденко