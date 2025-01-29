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Фермеры Херсонской области получили от ООН оборудование для хранения и обработки зерна

Фермеры Херсонской области получили от ООН оборудование для хранения и обработки зерна
Фото: глава Минагрополитики Виталий Коваль

Фермеры Херсона получили от Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) комплекты оборудования для погрузки и разгрузки зерновых рукавов.

Об этом сообщил глава Минагрополитики Виталий Коваль.

Техника, сделанная в Сумской области, поможет аграриям эффективно хранить и транспортировать урожай в сложных условиях прифронтового региона.

Какое оборудование передано

ФАО обеспечила фермеров следующими видами техники:

  • Загрузчики ZPM-180 упаковывают зерно в рукава, сокращая затраты времени и ресурсов.
  • Разгрузчики ZRM-180 – быстро вынимают зерно из рукавов, минимизируя потери.
  • Пересыпные бункеры PBN-20 облегчают логистику между хранением и транспортировкой.
Фото 2 — Фермеры Херсонской области получили от ООН оборудование для хранения и обработки зерна
Фото 3 — Фермеры Херсонской области получили от ООН оборудование для хранения и обработки зерна
Фото 4 — Фермеры Херсонской области получили от ООН оборудование для хранения и обработки зерна
Фото 5 — Фермеры Херсонской области получили от ООН оборудование для хранения и обработки зерна

Коваль добавил, что в полученные комплекты не только облегчат работу фермеров, но и станут поддержкой для соседних хозяйств, поскольку получившие технику аграрии обязались помогать коллегам в течение следующего года.

Отмечается, что эта инициатива стала возможна благодаря финансированию правительств Японии и Канады, а также фонда Minderoo. В Министерстве аграрной политики подчеркнули, что поддержка фермеров – ключевой фактор продовольственной безопасности страны, и сотрудничество с международными партнерами будет продолжаться.

Напомним, в конце 2024 ФАО передала украинским фермерам 185 генераторов. Кроме генераторов, организация передала фермерам из девяти прифронтовых областей зерновые рукава для хранения урожая – так, уже 1642 аграрии получили 6 474 рукава, каждый вместимостью 200 тонн.

Автор:
Татьяна Гойденко