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Фермеры Херсонской области получили от ООН оборудование для хранения и обработки зерна
Фермеры Херсона получили от Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) комплекты оборудования для погрузки и разгрузки зерновых рукавов.
Об этом сообщил глава Минагрополитики Виталий Коваль.
Техника, сделанная в Сумской области, поможет аграриям эффективно хранить и транспортировать урожай в сложных условиях прифронтового региона.
Какое оборудование передано
ФАО обеспечила фермеров следующими видами техники:
- Загрузчики ZPM-180 упаковывают зерно в рукава, сокращая затраты времени и ресурсов.
- Разгрузчики ZRM-180 – быстро вынимают зерно из рукавов, минимизируя потери.
- Пересыпные бункеры PBN-20 облегчают логистику между хранением и транспортировкой.
Коваль добавил, что в полученные комплекты не только облегчат работу фермеров, но и станут поддержкой для соседних хозяйств, поскольку получившие технику аграрии обязались помогать коллегам в течение следующего года.
Отмечается, что эта инициатива стала возможна благодаря финансированию правительств Японии и Канады, а также фонда Minderoo. В Министерстве аграрной политики подчеркнули, что поддержка фермеров – ключевой фактор продовольственной безопасности страны, и сотрудничество с международными партнерами будет продолжаться.
Напомним, в конце 2024 ФАО передала украинским фермерам 185 генераторов. Кроме генераторов, организация передала фермерам из девяти прифронтовых областей зерновые рукава для хранения урожая – так, уже 1642 аграрии получили 6 474 рукава, каждый вместимостью 200 тонн.