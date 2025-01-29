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Фермери Херсонщини отримали від ООН обладнання для зберігання та обробки зерна
Фермери Херсонщини отримали від Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) комплекти обладнання для завантаження та розвантаження зернових рукавів.
Про це повідомив очільник Мінагрополітики Віталій Коваль.
Техніка, виготовлена в Сумській області, допоможе аграріям ефективно зберігати та транспортувати врожай у складних умовах прифронтового регіону.
Яке обладнання передано
ФАО забезпечила фермерів такими видами техніки:
- Завантажувачі ZPM-180 – пакують зерно в рукави, скорочуючи витрати часу та ресурсів.
- Розвантажувачі ZRM-180 – швидко виймають зерно з рукавів, мінімізуючи втрати.
- Пересипні бункери PBN-20 – полегшують логістику між зберіганням і транспортуванням.
Коваль додав, що отримані комплекти не лише полегшать роботу фермерів, а й стануть підтримкою для сусідніх господарств, оскільки аграрії, які отримали техніку, зобов’язалися допомагати колегам протягом наступного року.
Зазначається, що ця ініціатива стала можливою завдяки фінансуванню урядів Японії та Канади, а також фонду Minderoo. У Міністерстві аграрної політики наголосили, що підтримка фермерів – це ключовий фактор продовольчої безпеки країни, і співпраця з міжнародними партнерами продовжуватиметься.
Нагадаємо, в кінці 2024 року ФАО передала українським фермерам 185 генераторів. Окрім генераторів організація передала фермерам з дев’яти прифронтових областей зернові рукава для зберігання врожаю – так, вже 1642 аграрії отримали 6 474 рукави, кожен місткістю 200 тонн.