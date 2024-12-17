Украинские фермеры получили 185 генераторов от ФАО: сколько еще планируется передать до конца года

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) передала украинским фермерам 185 генераторов, а к концу года планируется передача еще 65 генераторов.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Во время встречи главы ведомства Виталия Коваля с делегацией ФАО стороны обсудили вопросы обеспечения международной продовольственной безопасности, поддержки украинских аграриев, процесс евроинтеграции и развитие аграрной дипломатии. Также были рассмотрены планы на 2025 год.

Министр агрополитики поблагодарил ФАО за техническую, финансовую и ресурсную помощь украинских агропроизводителей. Кроме генераторов, организация передала фермерам из девяти прифронтовых областей зерновые рукава для хранения урожая – так, уже 1642 агрария получили 6 474 рукава, каждый емкостью 200 тонн.

Сообщается, что на встрече обсудили также важность программы подготовки аграрных атташе. Она будет способствовать дальнейшему восстановлению агросектора и продвижению украинской с/х продукции на международных рынках.

В Минагро отмечают, что партнеры из ФАО подтвердили дальнейшую поддержку украинских аграриев и представили план работы на 2025 год, впервые рассчитанный на двухлетний период. План включает как обеспечение краткосрочных потребностей украинских фермеров, так и постепенное возобновление агропроизводства в 2026 году.

Как аграрии готовятся к перебоям с электроэнергией

Крупные украинские аграрные и пищевые компании уже обладают мощностями для собственной генерации, позволяющими определенное время обеспечивать полноценную работу во время отключений. Ее сроки зависят от рода деятельности предприятия. Аграрный холдинг может автономно работать месяц на запасах дизтоплива, в то время как завод продуктов питания — около суток.

Однако, не все агрокомпании могут вкладываться в генерацию энергии в условиях войны и низких цен на сельхозпродукцию. К примеру, владелец холдинга с земельным банком 15 тыс. га сообщил изданию на условиях анонимности, что в 2024 году на это просто нет свободных средств.

Несколько небольших фермеров сообщили, что не планируют в 2024 году устанавливать дополнительное оборудование для генерации. В 2022 году они приобрели небольшие бензиновые или дизельные генераторы для наиболее критичных направлений производства. Полностью обеспечить себя собственной генерацией обойдется значительно дороже, поэтому в этом году они не будут расширять энергетические мощности.

Помощь украинским аграриям

Напомним, в январе 2024 года ФАО объявило о намерениях привлечь около $290 млн для поддержки украинских аграриев. Из них $150 млн будут назначены на оперативное реагирование, а $138 млн – на среднесрочное развитие.

В ФАО также сообщили, что с момента эскалации войны в Украине в феврале 2022 года более 185 тыс. сельских семей получили в рамках поддержки семян овощей, корма для животных, птицу, ваучеры и денежную помощь. Также было предоставлено оборудование для временного хранения зерна, семян зерновых и генераторы для 10 тыс. фермеров.

Ранее сообщалось, что ФАО поддержит фермеров Херсонской области модульными зернохранилищами. Позже программу безвозмездных модульных зернохранилищ расширили еще на 2 области Украины – Николаевскую и Харьковскую.