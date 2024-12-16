В Украине стартовал прием заявок на государственную поддержку для аграриев

Сегодня, 16 декабря, в Государственном аграрном реестре (ГАР) стартовал прием заявок на третий грантовый цикл в рамках грантовой программы, финансируемой Европейским Союзом и ФАО. Он продлится до 24 января 2025 года.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

Что известно о программе

Отмечается, что программа направлена на поддержку аграрного сектора Украины и содействие его конкурентоспособности.

Гранты будут выплачиваться в гривне по обменному курсу ООН в пределах двух грантовых окон:

· до 416 тыс. 500 грн (10 000 долл.) для малых сельхозпроизводителей;

· до 1 млн 41 тыс. 250 грн (25 тыс. долл.) для с/х микро- и малых предприятий, сельскохозяйственных кооперативов и ассоциаций производителей продукции с географическими указаниями.

Расширение территории грантовой программы

Третий грантовый цикл расширит свою географию, включая отдельные районы Днепропетровской области, а также Львовскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую области.

Во Львовской области поддержка будет сосредоточена на ягодничестве, овощеводстве, аквакультуре, молочном производстве и древесной лесной продукции.

На Закарпатье поддержку могут получить производители местного меда, вина и традиционных гуцульских сыров, таких как коровьи и овечьи бриндзы, а также агропроизводители в сферах аквакультуры, ягодничества, овощеводства и недревесной лесной продукции.

Производители Ивано-Франковской и Черновицкой областей могут воспользоваться преимуществами инвестиций в развитие ягодничества, овощеводства, недревесной лесной продукции, аквакультуры, а также производства гуцульской коровьей и овечьей брынзы

В Днепропетровской области основное внимание будет уделено ягодничеству, овощеводству, аквакультуре и молочному производству.

Кто может получить денежную помощь

Согласно сообщению Минагро, получателями бюджетных средств являются сельскохозяйственные товаропроизводители:

- юридические лица независимо от организационно правовой формы;

- физлица-предприниматели по состоянию на дату подачи заявки, осуществляющие хозяйственную деятельность на территориях, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ, и для которых не определена дата завершения боевых действий (прекращение возможности боевых действий) ), в том числе на территориях:

возможных боевых действий;

активных боевых действий;

активных боевых действий, на которых работают государственные электронные информационные ресурсы.

Напомним, украинские аграрии благодаря вступлению в ЕС смогут получить право на доступ к европейской помощи и дотациям, размер которых еще обсуждается. Однако оценка возможных дотаций в €95 млрд слишком завышена.