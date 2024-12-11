Министр Коваль отрицает потребность агросектора Украины в €95 млрд дотаций

Украинские аграрии благодаря вступлению в ЕС аграрии смогут получить право на доступ к европейской помощи и дотациям, размер которых еще обсуждается. Однако оценка возможных дотаций в €95 млрд слишком завышена, поскольку весь сельскохозяйственный ВВП Украины составляет около €30 млрд. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль в ходе конференции "Ведение агробизнеса в Украине", которая состоялась 11 декабря в Киеве.

Так он прокомментировал выступление старшего менеджера Tony Blair Institute for Global Change Эдмунда Кларка, оценившего возможную помощь украинскому агро при условии членства в ЕС на уровне €95 млрд.

"Последние несколько месяцев наша делегация постоянно в Европе, с представителями аграрного комитета и министерства. Те мифы, которые существуют об украинском агро в Европе, нам очень мешают (в переговорах о вступлении Украины в ЕС — ред.). Откровенно говоря, я не знаю, откуда цифра в €95 млрд, если у нас весь аграрный ВВП около €30 млрд", — подчеркнул украинский министр.

Он призвал участников и экспертов переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС пользоваться только подтвержденными данными, поскольку отчеты с не верифицированными показателями попадают к учреждениям и организациям, которые оказывают влияние на ход переговоров и усложняют их. Евроинтеграционные процессы и синхронизация аграрных секторов двух стран должны вестись с актуальными данными таких организаций, как Евростат, Госстат Украины, верифицированная информация от профильных ассоциаций.

"Украина – это большая (по объемам АПК — ред.) страна, но это не угроза и не конкурент в уменьшенные пособий для европейских фермеров. Это страна, которая может усилить Евросоюз, и это наш основной посыл к партнерам. Сегодня ЕС является мощным агроэкспортером. Вместе с Украиной, если мы будем совместно перерабатывать с/х продукцию и строить общие логистические пути, Евросоюз может с четвертого места перейти на второе место по экспорту в мире", — констатировал Виталий Коваль.

Как ранее заявил президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Алекс Лисситса в интервью для Delo.ua, ЕС политически уже полностью воспринял то, что Украина должна стать членом Евросоюза. У Украины до сих пор есть фундаментальные проблемы вроде борьбы с коррупцией и реформирования правоохранительной системы, но наибольшее препятствие для вступления — ее сельское хозяйство.

По его словам, украинский агросектор за последние 20 лет без миллиардных дотаций продемонстрировал развитие, которое стало бенчмарком для многих стран мира. Потому дальше в ЕС все чаще будет возникать вопрос конкуренции с украинской сельхозпродукцией. Однако проблемой европейских фермеров не Украина, а забюрократизированная аграрная политика ЕС.

Кроме того, европейские фермы очень мелкие, добавляет Алекс Лисситса. Они не могут конкурировать на основных рынках зерновых и масличных с Бразилией, Аргентиной, США и РФ даже без Украины. Поэтому, если украинского зерна вообще не будет на рынке ЕС — ситуация для местных фермеров не улучшится.