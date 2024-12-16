В Україні стартував прийом заявок на державну підтримку для аграріїв

Сьогодні, 16 грудня, в Державному аграрному реєстрі (ДАР) стартував прийом заявок на третій грантовий цикл в межах грантової програми, що фінансується Європейським Союзом та ФАО. Він триватиме до 24 січня 2025 року.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Що відомо про програму

Зазначається, що програма спрямована на підтримку аграрного сектору України та сприяння його конкурентоздатності.

Гранти будуть виплачуватися в гривні за обмінним курсом ООН у межах двох грантових вікон:

· до 416 тис. 500 грн (10 тис. дол.) для малих сільгоспвиробників;

· до 1 млн 41 тис. 250 грн (25 тис. дол. для с/г мікро- та малих підприємств, сільськогосподарських кооперативів та асоціацій виробників продукції з географічними зазначеннями.

Розширення території грантової програми

Третій грантовий цикл розширить свою географію, включивши окремі райони Дніпропетровської області, а також Львівську, Закарпатську, Івано-Франківську та Чернівецьку області.

У Львівській області підтримка буде зосереджена на ягідництві, овочівництві, аквакультурі, молочному виробництві та недеревній лісовій продукції.

На Закарпатті підтримку можуть отримати виробники місцевого меду, вина та традиційних гуцульських сирів, таких як коров'яча та овеча бриндза, а також агровиробники в сферах аквакультури, ягідництва, овочівництва та недеревної лісової продукції.

Виробники Івано-Франківської та Чернівецької областей можуть скористатися перевагами від інвестицій у розвиток ягідництва, овочівництва, недеревної лісової продукції, аквакультури, а також виробництва гуцульської коров'ячої та овечої бринзи

У Дніпропетровській області основна увага буде зосереджена на ягідництві, овочівництві, аквакультурі та молочному виробництві.

Хто може отримати грошову допомогу

Згідно з повідомленням Мінагро, отримувачами бюджетних коштів є сільськогосподарські товаровиробники:

- юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми;

- фізичні особи-підприємці станом на дату подання заявки, які провадять господарську діяльність на територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, та для яких не визначена дата завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій), зокрема територіях:

можливих бойових дій;

активних бойових дій;

активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси.

Нагадаємо, українські аграрії завдяки вступу до ЄС зможуть отримати право на доступ до європейської допомоги та дотацій, розмір яких ще обговорюється. Проте оцінка можливих дотацій в €95 млрд є занадто завищеною.