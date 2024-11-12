Аграрии Закарпатья смогут получить помощь на развитие овощеводства и ягодничества

Закарпатские аграрии могут получить финансовую поддержку по выращиванию овощей и ягод. Новые возможности в рамках третьего грантового цикла Продовольственной и сельскохозяйственной программы ООН (ФАО) и Евросоюза им представили в Ужгороде 12 ноября.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает Закарпатская облгосадминистрация.

Что получат закарпатские аграрии

В рамках третьего грантового цикла закарпатские агропроизводители – юридические, физические лица и ФЛП – смогут получить от 10 до 150 тысяч долларов на приобретение нового оборудования: техники для сбора, сортировки, упаковки, хранения, переработки и перевозки урожая, а также ферригационных, оросительных, отопительных и других систем и т.п.

Гранты будут предоставлять только на реализацию будущих инвестиций, их нельзя будет использовать для закрытия текущих потребностей предприятий или финализации других ранее начатых проектов.

В ходе информационной сессии эксперты ФАО презентовали более 20 закарпатским аграриям успешные европейские агрегационные модели, а также поделились опытом их имплементации в Украине. Участники могли узнать условия и критерии отбора в третьем грантовом цикле проекта. Они подробно обсудили процесс реализации программы, ее временные рамки, новые сектора и инвестиционные приоритеты, возможности софинансирования проектов через банки.

Какие результаты первых двух грантовых циклов

Как отметила директор департамента агропромышленного развития ОВА Ольга Перепелица, по результатам первого грантового цикла программы местным производителям гуцульской овечьей брынзы, закарпатского меда и вина одобрили 79 заявок на сумму 29,7 млн грн.

В рамках второго цикла субъектам хозяйствования края согласовали 44 заявки на сумму 16,7 млн грн.

Фото: Закарпатская областная государственная администрация

Она также рассказала, что первые же два грантовых цикла программы также дали возможность сделать закарпатскому региону весомый шаг – подать документы на получение 2 географических обозначений (в этом году официально зарегистрировали "Закарпатское вино" и "Закарпатский мед") .

"Продолжение действия такого грантового проекта в нашей области – свидетельство доверия к аграриям. Наряду с государственными и областными программами – это значительная помощь и новые возможности для малых и средних производителей сельскохозяйственной продукции", — отметила Перепелица.

В свою очередь глава офиса ФАО во Львове Анна Антонюк подчеркнула эффективность грантовой программы в первом и втором циклах, и пояснила, что именно по этой причине было принято решение о расширении секторов следующего этапа и добавлении нового направления агрегационных моделей работы.

"Он предусматривает оказание поддержки для малых и средних сельскохозяйственных предприятий, которые привлечены в агрегационных моделях в цепочках добавленной стоимости по производству и переработке овощей и ягод", — сообщила она.

Также глава офиса ФАО во Львове подчеркнула, что именно на Закарпатье в течение нескольких лет организация реализует больше всего грантовых программ.