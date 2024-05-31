Закарпатское вино получило официальное географическое указание: что это значит

Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций зарегистрировал новое географическое указание – "Закарпатье/Закарпатское вино". Это указание будет использоваться для белых, розовых и красных вин, производимых на территории юго-западной части Закарпатской области, где Паннонская равнина переходит в склоны Карпат.

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Об этом сообщило Министерство экономики Украины.

По словам заместителя министра экономики Украины Виталия Кондратива, это событие знаковое не только для Закарпатского региона, но и для всей Украины. Оно подчеркивает уникальность украинской культуры и способствует ее популяризации на международной арене.

"Регистрация географического указания "Закарпатье/Закарпатское вино" открывает новые возможности для украинских производителей и способствует признанию нашей страны как винодельческой нации", - отметил он.

Ранее украинская корпорация по виноградарству и винодельческой промышленности "Укрвинпром" внесла в соответствующий Реестр США виноградарско-винодельческие зоны, что дало Украине официальное признание как страны виноделия. Также сейчас на регистрации находится бренд Wine of Ukraine, который будет способствовать повышению международного признания украинских вин.

"На уровне с такими брендами, как Кава (каталонское игристое вино) и Просекко (производится только в 9 провинциях Италии), украинское закарпатское вино имеет шанс стать высококачественным продуктом с устоявшимися традициями производства, который выйдет на европейский рынок и будет представлять Украину на международной арене", – подчеркнули в Минэкономики.

В свою очередь, начальник Закарпатской ОГА Виктор Микита сообщил, что сегодня (31 мая, - ред.) с целью консолидации усилий и обеспечения развития виноградарства и виноделия Закарпатья был подписан Меморандум о сотрудничестве между областной военной администрацией и Украинской корпорацией по виноградарству и винодельческой промышленности "Укрвинпром".

"Вместе с генеральным директором Владимиром Кучеренко договорились о конкретных шагах поддержки традиционной отрасли для нашего региона и наладили устойчивые механизмы коммуникации для эффективного сотрудничества", - сообщил Микита.

Он отметил, что все это должно будет помогать местным виноградарям и виноделам развивать свое дело.

Фото: ua.depositphotos.com