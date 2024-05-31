Закарпатське вино отримало офіційне географічне зазначення: що це означає

Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій зареєстрував нове географічне зазначення – "Закарпаття/Закарпатське вино". Це зазначення буде використовуватися для білих, рожевих та червоних вин, вироблених на території південно-західної частини Закарпатської області, де Паннонська рівнина переходить у схили Карпат.

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Про це повідомило Міністерство економіки України.

За словами заступника міністра економіки України Віталія Кіндратіва, ця подія є знаковою не тільки для Закарпатського регіону, а й для всієї України. Вона підкреслює унікальність української культури та сприяє її популяризації на міжнародній арені.

"Реєстрація географічного зазначення "Закарпаття/Закарпатське вино" відкриває нові можливості для українських виробників та сприяє визнанню нашої країни як виноробної нації", - зазначив він.

Раніше Українська корпорація по виноградарству і виноробній промисловості "Укрвинпром" внесла до відповідного Реєстру США виноградарсько-виноробні зони, що дало Україні офіційне визнання як країни виноробства. Також, наразі на реєстрації знаходиться бренд Wine of Ukraine, що сприятиме підвищенню міжнародного визнання українських вин.

"На рівні з такими брендами, як Кава (каталонське ігристе вино) та Просекко (виробляється лише в 9 провінціях Італії), українське закарпатське вино має шанс стати високоякісним продуктом з усталеними традиціями виробництва, який вийде на європейський ринок і представлятиме Україну на міжнародній арені", - підкреслили в Мінекономіки.

В свою чергу, начальник Закарпатської ОДА Віктор Микита повідомив, що сьогодні (31 травня, - ред.) з метою консолідації зусиль і забезпечення розвитку виноградарства та виноробства Закарпаття було підписано Меморандум про співпрацю між обласною військовою адміністрацією та Українською корпорацією по виноградарству і виноробній промисловості "Укрвинпром".

"Разом із генеральним директором Володимиром Кучеренком домовилися про конкретні кроки щодо підтримки традиційної галузі для нашого регіону та налагодили стійкі механізми комунікації для ефективної співпраці", - повідомив Микита.

Він зауважив, що все це повинно і буде допомагати місцевим виноградарям та виноробам розвивати свою справу.

Фото: ua.depositphotos.com