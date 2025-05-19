В мае более пяти тысяч аграриев получили государственную помощь

В мае государство выполнило очередную выплату финансовой поддержки украинским агропроизводителям, направив 361,7 миллиона гривен через Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств. Помощь в рамках второго транша получили 5560 фермеров по всей стране.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минагрополитики.

Из всей суммы 316,9 миллиона гривен было направлено в виде субсидий за возделываемые сельскохозяйственные угодья. Эти средства получили 4 139 фермеров, которые продолжают сеять и убирать урожаи, несмотря на все вызовы.

Еще 44,8 миллиона гривен предоставлено 1 421 хозяйству в качестве дотации за содержание крупного рогатого скота.

Программа поддержки реализуется в рамках Экстренного проекта инклюзивной поддержки для восстановления агросектора Украины (ARISE), который финансируется из государственного бюджета в соответствии с утвержденным Правительством порядком.

Кроме этого, аграрии получат новую возможность для финансирования — до 30 миллионов гривен кредита с частичными гарантиями от Фонда гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.

Также напомним, что фермеры Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей получили бесплатно семена кукурузы.