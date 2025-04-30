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Аграрии смогут получить до 30 млн грн кредита с частичными гарантиями: что известно

аграрии, фермеры, кредиты
Новый инструмент для аграриев.

Аграрии получат новую возможность для финансирования до 30 миллионов гривен кредита с частичными гарантиями от Фонда гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

Финансовый инструмент для аграриев

Коваль сообщил, что состоялась встреча с руководством и наблюдательным советом Фонда, в ходе которой обсудили первые результаты работы, ключевые вызовы и пути повышения эффективности.

Уставный капитал Фонда составляет 812 млн грн, что позволяет гарантировать кредитование на сумму до 3 млрд грн, однако за несколько месяцев банки выдали лишь 24 ссуды на 39,7 млн грн — эту динамику следует радикально изменить.

Коваль отметил необходимость:

  • усилить поддержку садоводства, овощеводства, семеноводства и приобретения техники;
  • привлечь к сотрудничеству кредитные союзы, а не только банки.

О финансировании агросектора

Аграрный сектор сейчас недофинансирован более чем на 828 млрд грн, поэтому каждый доступный инструмент, особенно в условиях войны, должен работать максимально эффективно, подчеркнул Коваль.

Фонд гарантирования кредитов в сельском хозяйстве может обеспечить реальную поддержку малым и средним фермерам (земельный банк до 500 га), покрывая до 50% суммы кредита с возможностью:

  • инвестиционного кредита сроком до 7 лет;
  • кредита на покупку земли – до 10 лет;
  • финансирование оборотных средств – до 3 лет.

"Наша задача — сделать этот инструмент доступным фермерам в каждом регионе. Важно, особенно в условиях войны, использовать каждую возможность, чтобы украинские аграрии становились еще более способными и сильными", — подытожил он.

Напомним, продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН и Европейский союз предоставят украинским фермерам гранты по программе укрепления устойчивости развития аграрного сектора и внедрения устойчивых подходов в производстве.

Автор:
Ольга Опенько