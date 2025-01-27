Фермери зможуть отримати гранти до $25 000 від ФАО та ЄС: які умови

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) та Європейський союз продовжили до 9 лютого 2025 року прийом заявок на гранти за програмою зміцнення стійкості українських фермерів, розвиток аграрного сектору та впровадження сталих підходів у виробництві.

Про це повідомив очільник Мінагрополітики Віталій Коваль.

За його словами, заявки на отримання коштів уже подали 266 агропідприємств.

Умови програми

Як наголосив Коваль, за умовами програми, учасники повинні будуть зробити власний інвестиційний внесок, розмір якого залежить від обраного напрямку діяльності. Гранти будуть виплачуватися в гривні (UAH) за обмінним курсом ООН у межах двох грантових вікон:

до 416 500 грн (10 000 дол США) для малих сільгоспвиробників;

до 1 041 250 грн (25 000 дол США) для сільськогосподарських мікро- та малих підприємств, сільськогосподарських кооперативів та асоціацій виробників продукції з географічними зазначеннями (ГЗ).

Хто може подати заявку

Як повідомив міністр агрополітики, для участі у програмі можуть податись агровиробники із Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької, та окремих районів Дніпропетровської областей.

У Львівській області підтримка буде зосереджена на ягідництві, овочівництві, аквакультурі, молочному виробництві та недеревній лісовій продукції.

У Закарпатській області допомогу можуть отримати виробники закарпатського меду, закарпатського вина та традиційних гуцульських сирів, таких як коров'яча бриндза та овеча бриндзя, а також агровиробники у секторах аквакультури, ягідництва, овочівництва та недеревної лісової продукції.

Виробники в Івано-Франківській та Чернівецькій областях можуть отримати переваги від інвестицій в ягідництво, овочівництво, недеревну лісову продукцію, аквакультуру, гуцульську коров'ячу бриндзу та овечу бриндзю.

У Дніпропетровській області основна увага буде зосереджена на ягідництві, овочівництві, аквакультурі та молочному виробництві.

"Програма також надає грантоотримувачам комплексний пакет підтримки, який виходить за межі фінансової допомоги, включаючи консультації експертів, технічні поради та навчання", - уточнив Коваль.

Нагадаємо, Мінагрополітики спільно з ФАО - Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН - розпочинають проєкт з придбання фермерами високоякісного обробленого насіння зернових. Для майбутньої весняної та осінньої посівних кампаній аграріям видаватимуться ваучери на суму 1000 доларів.