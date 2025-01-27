Фермеры смогут получить гранты до $25 000 от ФАО и ЕС: какие условия

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Европейский союз продлили до 9 февраля 2025 прием заявок на гранты по программе укрепления устойчивости украинских фермеров, развитие аграрного сектора и внедрение устойчивых подходов в производстве.

Об этом сообщил глава Минагрополитики Виталий Коваль.

По его словам, заявки на получение средств уже подали 266 агропредприятий.

Условия программы

Как отметил Коваль, по условиям программы, участники должны будут внести собственный инвестиционный вклад, размер которого зависит от выбранного направления деятельности. Гранты будут выплачиваться в гривне (UAH) по обменному курсу ООН в пределах двух грантовых окон:

до 416 500 грн (10 000 долл. США) для малых сельхозпроизводителей;

до 1041250 грн (25000 долл. США) для сельскохозяйственных микро- и малых предприятий, сельскохозяйственных кооперативов и ассоциаций производителей продукции с географическими указаниями (ГУ).

Кто может подать заявку

Как сообщил министр агрополитики, для участия в программе могут предоставиться агропроизводители из Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и отдельных районов Днепропетровской областей.

Во Львовской области поддержка будет сосредоточена на ягодничестве, овощеводстве, аквакультуре, молочном производстве и древесной лесной продукции.

В Закарпатской области помощь могут получить производители закарпатского меда, закарпатского вина и традиционных гуцульских сыров, таких как коровья бриндза и овечья брындзя, а также агропроизводители в секторах аквакультуры, ягодничества, овощеводства и лесной продукции.

Производители в Ивано-Франковской и Черновицкой областях могут получить преимущества от инвестиций в ягодоводство, овощеводство, недревесную лесную продукцию, аквакультуру, гуцульскую коровью бриндзу и овечью брындзю.

В Днепропетровской области основное внимание будет уделено ягодничеству, овощеводству, аквакультуре и молочному производству.

"Программа также предоставляет грантополучателям комплексный пакет поддержки, выходящий за пределы финансовой помощи, включая консультации экспертов, технические советы и обучение", — уточнил Коваль.

Напомним, Минагрополитики совместно с ФАО – Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН – начинают проект по приобретению фермерами высококачественных обработанных семян зерновых. Для предстоящей весенней и осенней посевных кампаний аграриям будут выдаваться ваучеры на сумму 1000 долларов.