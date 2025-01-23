Начался прием заявок от фермеров на участие в программе компенсации стоимости разминирования агроземель

Фермеры могут подавать заявки на разминирование сельскохозяйственных земель в рамках государственной программы компенсаций. В государственном бюджете на эти цели предусмотрено один миллиард гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Заявки принимаются через Государственный аграрный реестр.

Как сообщил заместитель Министра экономики Украины Игорь Безкаравайный, первым участником программы в этом году стало фермерское хозяйство из Березнеговатого Николаевской области. Эта территория подверглась значительным обстрелам со стороны российских войск.

"Мы только открыли подачу заявок в этом году и сразу получили первого фермера, который отправился на участие в программе. Это фермерское хозяйство из Березнеговатого в Николаевской области, которое активно обстреливали россияне. Мы в Министерстве когда запускали программу, то именно на это и рассчитывали: что фермеры увидят как работает механизм и сами будут искать возможность подать заявку", – отметил он.

Фермерское хозяйство из Николаевской области планирует очистить 15 земельных участков общей площадью 90,8 га.

По словам директора Центра гуманитарного разминирования Владимира Байды, в 2023 году Центр разработал заявки 195 фермеров на разминирование земель сельскохозяйственного назначения. С 47 заявителями уже подписаны соглашения на очистку более 9,5 тысяч гектаров. Первый участок площадью почти 500 га был очищен в рамках этой программы.

Он добавил, что в текущем году планируется существенно увеличить количество очищенных земель с помощью частных операторов.

Напомним, в начале года правительство внесло изменения в постановление №284, продлив срок подачи заявок на разминирование до 25 декабря. Заявки, поданные до 5 декабря, будут рассмотрены в текущем бюджетном году., что позволит сократить время от проведения торгов до начала работ по разминированию

Добавим, по состоянию на конец 2024 года потенциально Заминированная территория Украины составила около 139 тыс. кв. км. В разминировании работают около 70 операторов противоминной деятельности, более 4 тыс. саперов и более 150 единиц техники.