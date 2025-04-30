Аграрії зможуть отримати до 30 млн грн кредиту з частковими гарантіями: що відомо

Аграрії отримають нову можливість для фінансування — до 30 мільйонів гривень кредиту з частковими гарантіями від Фонду гарантування кредитів у сільському господарстві.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

Фінансовий інструмент для аграріїв

Коваль повідомив, що відбулася зустріч із керівництвом та наглядовою радою Фонду, під час якої обговорили перші результати роботи, ключові виклики та шляхи підвищення ефективності.

Статутний капітал Фонду становить 812 млн грн, що дозволяє гарантувати кредитування на суму до 3 млрд грн, проте за кілька місяців банки видали лише 24 позики на 39,7 млн грн — цю динаміку слід радикально змінити.

Коваль наголосив на потребі:

посилити підтримку садівництва, овочівництва, насінництва та придбання техніки;

залучити до співпраці кредитні спілки, а не лише банки.

Про фінансування агросектору

Аграрний сектор нині недофінансований більш ніж на 828 млрд грн, тому кожен доступний інструмент, особливо в умовах війни, має працювати максимально ефективно, підкреслив Коваль.

Фонд гарантування кредитів у сільському господарстві може забезпечити реальну підтримку малим і середнім фермерам (земельний банк до 500 га), покриваючи до 50 % суми кредиту з можливістю:

інвестиційного кредиту строком до 7 років;

кредиту на купівлю землі — до 10 років;

фінансування обігових коштів — до 3 років.

"Наше завдання — зробити цей інструмент доступним для фермерів у кожному регіоні. Важливо, особливо в умовах війни, використовувати кожну можливість, аби українські аграрії ставали ще більш спроможними та сильними", - підсумував він.

Нагадаємо, продовольча та сільськогосподарська організація ООН та Європейський союз нададуть українським фермерам гранти за програмою зміцнення стійкості на розвиток аграрного сектору та впровадження сталих підходів у виробництві.