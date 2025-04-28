За содержание коров, овец и коз аграрии получили 386 млн грн

В апреле 2025 года первые выплаты специальной бюджетной дотации фермерским хозяйствам и другим производителям сельскохозяйственной продукции получили 7766 аграриев на общую сумму 386,5 млн грн.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

По его словам, 220,78 млн грн специальной бюджетной дотации выделили для содержания крупного рогатого скота (коров) всех направлений продуктивности. 165,77 млн грн – для содержания маточного поголовья коз и/или овец.

Дотации выплачиваются за средства государственного бюджета в рамках Экстренного проекта инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE).

"Приятно сообщить о результатах первой волны выплат дотаций на содержание коров и коз или овец. Особенно с учетом того, что это происходит в непростые военные времена. Невозможно развивать агросектор без развития животноводства. И это один из приоритетов работы МинАПК" — поддерживали Коваль.

Дотации за содержание коров, коз и овец

С 3 февраля аграрии могли подать через Государственный аграрный реестр заявку получения специальных бюджетных дотаций за содержание коров, коз и овец.

Сумма дотаций составляет:

7 000 грн на голову – для тех, кто имеет в собственности от 3 до 100 коров всех направлений продуктивности;

грн на голову – для тех, кто имеет в собственности от 3 до 100 коров всех направлений продуктивности; 2 000 грн на голову – для тех, кто содержит маточное поголовье коз и/или овец от 5 до 500 голов.

За время приема заявок аграрии подали до 11508 заявок. Заявки прекратили принимать в середине февраля, так как объем средств для финансирования грантовой программы в пределах указанного направления был исчерпан.

Напомним, Минагрополитики запустило новый электронный портал єТваринництво для регистрации субъектов племенного дела, которое в разы упростит процедуры для фермеров.

Заметим, сокращение поголовья КРС является давней проблемой Украины из-за отсутствия эффективной государственной программы поддержки молочного скотоводства, а война только усугубила ситуацию. Многие фермеры воздерживаются от увеличения поголовья коров в условиях военного времени и дефицита оборотных средств. Содержание коров становится дороже из-за уменьшения рентабельности производства молока и роста затрат на подготовку кормов, дизельного топлива и электроэнергии.

Кроме того, вызовом для фермеров остается сокращение пастбищ и сельскохозяйственных земель для посевной в результате загрязнения минами и снарядами.

Именно поэтому Украина разрабатывает новые подходы к поддержки отечественных производителей и переработчиков молока для обеспечения конкурентоспособности на европейском рынке.