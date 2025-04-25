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Более половины поголовья коров в Украине содержится в восьми областях: где больше всего

корова, животноводство, КРС
Фото: Freepik

В Украине в течение марта увеличилась численность крупного рогатого скота (КРС), а темпы сокращения поголовья коров замедлились.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации производителей молока (АВМ).

Темпы сокращения коров в Украине замедлились

По предварительным данным Минагро, по состоянию на 1 апреля 2025 года   в приусадебном и промышленном секторе Украины содержится 2 млн 138,4 тыс. голов КРС, в том числе   1 млн 149,9 тыс. коров. По сравнению с 1 марта 2025 года, поголовье КРС в Украине увеличилось на 56 тыс. голов (+3%), а численность коров уменьшилась на 200 голов (-0,02%). По сравнению с 1 апреля 2024 года поголовье КРС сократилось на 178 тыс. голов (-8%), в том числе коров – на 107 тыс. голов (-9%).

Фото 2 — Более половины поголовья коров в Украине содержится в восьми областях: где больше всего

Сколько животных на фермах и хозяйствах населения

Указывается, что около 43% животных содержится на промышленных предприятиях, а 57% — в хозяйствах населения.

В промышленном секторе   содержится 916,8 тыс. голов КРС, что на 1 тыс. голов (-0,1%) меньше по отношению к 1 марта 2025 года. Поголовье коров составляет 377,2 тыс. коров и увеличилось на 500 голов (+0,1%) за последний месяц. За последний год поголовье КРС на предприятиях выросло на 100 голов (+0,01%), а количество коров сократилось на 1,8 тыс. т голов (-0,5%).

В приусадебном секторе   находится 1 млн 221,6 тыс. председателей КРС, что на 57 тыс. голов (+5%) больше по сравнению с 1 марта 2025 года. Количество коров в хозяйствах населения на 1 апреля 2025 года составило 772,7 тыс. голов, что на 1 тыс. голов меньше (-0,1%), чем месяц назад. За последний год количество КРС в хозяйствах населения сократилось на 178 тыс. голов (-13%), а количество коров уменьшилось на 106 тыс. голов (-12%).

Фото 3 — Более половины поголовья коров в Украине содержится в восьми областях: где больше всего

По предварительным данным Минагро, рост численности поголовья коров зафиксирован на сельскохозяйственных предприятиях Тернопольской области (+9%), Николаевской области (+6%), Хмельницкой области (+5%), Львовской области (+4%), Черкасской области (+3%), Полтавской области (+1%) и Винницкой области (+1%) по сравнению с 1%.

Фото 4 — Более половины поголовья коров в Украине содержится в восьми областях: где больше всего

Где в Украине больше всего поголовья КРС

По данным АВМ, в региональном разрезе около 55% животных от общего поголовья КРС содержится в хозяйствах всех категорий в следующих областях:

  • Хмельницкая область – 195,4 тыс. голов;
  • Полтавская область – 172,9 тыс. голов;
  • Винницкая область – 168,9 тыс. голов;
  • Тернопольская область – 131,6 тыс. голов;
  • Одесская область – 131,5 тыс. голов;
  • Черкасская область – 124,3 тыс. голов;
  • Черниговская область – 123,2 тыс. голов;
  • Закарпатская область – 118,2 тыс. голов.

Заметим, сокращение поголовья КРС является давней проблемой Украины из-за отсутствия эффективной государственной программы поддержки молочного скотоводства, а война только усугубила ситуацию. Многие фермеры воздерживаются от увеличения поголовья коров в условиях военного времени и дефицита оборотных средств. Содержание коров становится дороже   из-за уменьшения рентабельности производства молока и роста затрат на подготовку кормов, дизельного топлива и электроэнергии.

Кроме того, вызовом для фермеров остается сокращение пастбищ и сельскохозяйственных земель для посевной в результате загрязнения минами и снарядами.

Поэтому Украина разрабатывает новые подходы к поддержке отечественных производителей и переработчиков молока для обеспечения конкурентоспособности на европейском рынке.

Автор:
Светлана Манько