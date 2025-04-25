Більше половини поголів’я корів в Україні утримується у восьми областях: де найбільше

В Україні протягом березня збільшилася чисельність великої рогатої худоби (ВРХ), а темпи скорочення поголів’я корів сповільнилися.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації виробників молока (АВМ).

Темпи скорочення корів в Україні уповільнилися

За попередніми даними Мінагро, станом на 1 квітня 2025 року в присадибному і промисловому секторі України утримується 2 млн 138,4 тис. голів ВРХ, у тому числі 1 млн 149,9 тис. корів. Порівняно до 1 березня 2025 року, поголів’я ВРХ в Україні збільшилося на 56 тис. голів (+3%), а чисельність корів зменшилася на 200 голів (-0,02%). Порівняно до 1 квітня 2024 року поголів’я ВРХ скоротилося на 178 тис. голів (-8%), у тому числі корів – на 107 тис. голів (-9%).

Скільки тварин на фермах та в господарствах населення

Зазначається, що близько 43% тварин утримується на промислових підприємствах, а 57% – в господарствах населення.

В промисловому секторі утримується 916,8 тис. голів ВРХ, що на 1 тис. голів (-0,1%) менше відносно 1 березня 2025 року. Поголів’я корів становить 377,2 тис. корів і збільшилося на 500 голів (+0,1%) за останній місяць. За останній рік поголів’я ВРХ на підприємствах виросло на 100 голів (+0,01%), а кількість корів скоротилася на 1,8 тис. т голів (-0,5%).

В присадибному секторі знаходиться 1 млн 221,6 тис. голів ВРХ, що на 57 тис. голів (+5%) більше порівняно до 1 березня 2025 року. Кількість корів в господарствах населення станом на 1 квітня 2025 року становила 772,7 тис. голів, що на 1 тис. голів менше (-0,1%) ніж місяць тому. За останній рік кількість ВРХ в господарствах населення скоротилася на 178 тис. голів (-13%), а кількість корів зменшилась на 106 тис. голів (-12%).

За попередніми даними Мінагро, зростання чисельності поголів'я корів зафіксовано на сільськогосподарських підприємствах Тернопільської області (+9%), Миколаївської області (+6%), Хмельницької області (+5%), Львівської області (+4%), Черкаської області (+3%), Полтавської області (+1%) та Вінницької області (+1%) порівняно до 1 квітня минулого року.

Де в Україні більше всього поголів’я ВРХ

За даними АВМ, у регіональному розрізі близько 55% тварин від загального поголів’я ВРХ утримується в господарствах усіх категорій в наступних областях:

Хмельницька область – 195,4 тис. голів;

Полтавська область – 172,9 тис. голів;

Вінницька область – 168,9 тис. голів;

Тернопільська область – 131,6 тис. голів;

Одеська область – 131,5 тис. голів;

Черкаська область – 124,3 тис. голів;

Чернігівська область – 123,2 тис. голів;

Закарпатська область – 118,2 тис. голів.

Зауважимо, скорочення поголів’я ВРХ є давньою проблемою України через відсутність ефективної державної програми підтримки молочного скотарства, а війна лише погіршила ситуацію. Багато фермерів утримуються від збільшення поголів’я корів в умовах воєнного часу і дефіциту обігових коштів. Утримання корів стає дорожчим через зменшення рентабельності виробництва молока і зростання витрат на підготовку кормів, дизельне паливо та електроенергію.

Крім того, викликом для фермерів залишається скорочення пасовищ та сільськогосподарських земель для посівної внаслідок забруднення мінами та снарядами.

Саме тому Україна розробляє нові підходи до підтримки вітчизняних виробників та переробників молока для забезпечення конкурентоспроможності на європейському ринку.