Україна нарощує експорт морозива: які країни купують

У березні 2025 року було експортовано 12,27 тис. т молочних продуктів на суму 37,89 млн дол. Відносно лютого натуральні обсяги експорту виросли на 20%, а порівняно з березнем 2024 року виросли на 44%. Найбільше зросли обсяги експорту морозива - до 1,52 тис. т (+76%).

Про це повідомила Асоціація виробників молока (АВМ).

За даними аналітиків, експортна виручка збільшилася на 39% відносно лютого і на 110% відносно березня 2024 року. В січні-березні 2025 року Україна експортувала 31,14 тис. т (+21%) молочних продуктів на суму 89,77 млн дол. (+62%).

Які молочні продукти експортуємо

Зазначається, що головними експортними категоріями в лютому були наступні товари:

масло вершкове – 26%;

молоко та вершки, згущені – 25%;

сири – 14%;

морозиво – 14%;

казеїн – 11%.

Як повідомляють в АВМ, у березні 2025 року Україна найбільше наростила натуральні обсяги експорту морозива до 1,52 тис. т (+76%). Найбільшими ринками збуту були Німеччина та Польща.

Також зросли поставки молочної сироватки до 1,82 тис. т (+22%), масла вершкового до 1,41 тис. т (+41%), молока і вершків, згущених до 3,87 тис. т (+20%) та сирів до 1,15 тис. т (+8%).

Порівняно з березнем 2024 року зростання експорту зафіксовано по маслу вершковому (+262%), молоку й вершкам, згущеним (+113%), маслянці (+46%), сиру (+33%), морозиву (+46%).

Скільки заробили на експорті молочної продукції

Як зауважують аналітики, відносно попереднього місяця збільшилася грошова виручка за відвантажене молоко та вершки згущені до 9,55 млн дол. (+12%), маслянку до 707 тис. дол. (+23%), молочну сироватку до 1,7 млн дол. (+24%), масло вершкове до 10,01 млн дол. (+39%), сири до 5,34 млн дол. (+8%) та морозиво до 5,43 млн дол. (+80%).

В АВМ підкреслюють, що в березні молоко-сировина в Україні коштувала на 28% дешевше ніж в Європі, що сприяло росту інтересу до вітчизняної продукції на ринках збуту.

Імпорт теж зростає

Натомість у березні 2025 року Україна імпортувала 5,73 тис. т молочних продуктів на суму 30,62 тис. дол. Відносно лютого 2025 року натуральні обсяги імпорту збільшилися на 24%, а відносно березня 2024 року виросли на 28%.

Але, як наголошують в АВМ, зовнішньоторговельне сальдо по молочній продукції в березні було позитивним і становило 7,27 млн дол.

Нагадаємо, раніше в Україну завозили в основному йогурти та різні сиркові продукти, але в січні було імпортовано кількасот тонн дешевого польського молока. Наразі на польський імпорт свіжих молочних продуктів припадає 60% всього обсягу.