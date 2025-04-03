Ціни на молочні продукти: скільки коштують масло, сир, кефір та йогурт у супермаркетах

За останній місяць у супермаркетах подешевшали масло, сир "Маасдам" та пастеризоване молоко. Але продовольча інфляція впливає на подорожчання більшості молочних продуктів.

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Про це повідомляє пресслужба Асоціації виробників молока.

Як змінилися ціни на молочку

За даними аналітиків, молоко пастеризоване жирністю 2,5% коштує 59,00 грн за кг, що на рівні минулого місяця і на 12,14 грн (+26%) більше відносно минулорічного періоду. Найдешевшим в українських мережах є пастеризоване молоко бренду "Кожен день" жирністю 2,5%, яке в середньому коштує 38,22 грн за кг. Найдорожче в супермаркетах молоко бренду Organic Milk в пляшках, яке коштує 84,36 грн за кг.

Кефір жирністю 2,5% в різній тарі в середньому коштує 70,48 грн за кг, що також на рівні попереднього місяця і на 16,32 грн. (+30%) дорожче ніж торік. Найвища ціна була зафіксована на кефір "Яготинський " в пляшці, який коштує 91,54 грн за кг.

Середня ціна на йогурт питний в пластикових пляшках, плівці чи в картонних коробках становила 111,18 грн за кг, що відповідає рівню попереднього місяця і на 22,70 грн. (+26%) більше ніж торік. Найдорожчий в Україні йогурт бренду "Чудо" – 147,75 грн за кг.

Йогурт в стаканах в середньому коштує 159,10 грн за кг, ціна на в порівнянні з лютим також не змінилася, але на 26,99 грн (+20%) більше відносно минулорічного періоду.

Сметана жирністю 15% в середньому коштує 175,56 грн за кг, що на 7 грн (+4%) більше порівняно з попереднім місяцем. Відносно минулого року сметана подорожчала на 48,44 грн (+38%).

Середня ціна на сир кисломолочний жирністю 9% становила 283,01 грн за кг, що на 11,33 грн. більше (+4%) порівняно з попереднім місяцем і на 58,57 грн. (+26%) більше відносно минулорічного періоду. Найдорожчим є кисломолочний сир бренду "Президент", який коштує 368,14 грн. за кг.

Вершкове масло жирністю 73% вітчизняного виробництва пачка 180 гр в середньому коштує 107.91 грн, що на 33.64 грн. (+45%) дорожче ніж торік. Серед українських брендів найдешевше коштувало вершкове масло "Селянське" лейблу "Ашан" жирністю 73% – 85.9 грн за пачку 180 гр. Найвищій цінник стоїть на масло "Первомайського МКК" жирністю 73% – 121.4 грн за пачку 180 гр.

Ціни на різні види сирів

Згідно моніторингу АВМ, сир твердий "Український" в середньому коштує 463,40 грн за кг. Порівняно з попереднім місяцем ціни залишились без змін. Відносно минулорічного періоду сир подорожчав на 122,05 грн (+27%).

Сир "Голландський" в середньому коштує 479,93 грн за кг. Порівняно з попереднім місяцем ціна залишилась без змін (+2%). Відносно минулого року сир подорожчав на 119,24 грн. (+27%).

Середня ціна на сир "Маасдам" вітчизняного виробництва становила 500,66 грн за кг, що відповідає рівню лютого та на 158,20 грн. (+31%) дорожче ніж торік.

Сир "Гауда" від українських компаній в середньому коштує 542,23 грн за кг, що також на рівні лютого і на 158,46 грн (+36%) дорожче ніж торік.

"Моцарелла" тверда жирністю 45% українського виробництва в середньому коштує 495.06 грн за кг. Сир подорожчав на 14,90 грн. (+3%) порівняно з попереднім місяцем. За останній рік Моцарелла подорожчала на 132,75 грн. (+30%).

Аналітики зауважують, що за останній місяць в Україні відбулася певна стабілізація цін на молочні продукти . Основною причиною є зниження ціни на молоко-сировину, що триває третій місяць поспіль.

Через це в Україні збільшується виробництво сирів. Стимулюючи продажі, вітчизняні сировари можуть собі дозволити акційні продажі на свою продукцію зі зниженням цін, яке часто сягає 25%.