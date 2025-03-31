В Україні обвалилися ціни на молоко: у чому причина та чого очікувати далі

Закупівельні ціни на молоко в Україні в другій половині березня продовжили рухатись вниз через збільшення обсягів експорту української молочної продукції та збільшення споживання всередині країни.

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Про це повідомляє пресслужба Асоціації виробників молока (АВМ).

Закупівельні ціни на молоко

За даними аналітиків, середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку станом на 25 березня становила 16,35 грн./кг без ПДВ, що на 45 коп. менше ніж місяць тому. Вищий ґатунок в середньому коштує 16,15 грн./кг без ПДВ, що на 50 коп. менше відносно минулого місяця. Натомість середня ціна на молоко першого ґатунку склала 15,65 грн./кг без ПДВ і знизилась на 35 коп. відносно другої половини минулого місяця. Мінімальна ціна в господарствах становила 15,00 грн./кг, що на 20 коп. менше порівняно з минулим місяцем. Максимальна ціна становила 16,00 грн./кг і впала на 20 коп.

Відповідно, середньовиважена ціна трьох ґатунків становила 16,20 грн./кг без ПДВ, що на 40 коп. менше ніж місяць тому.

Надлишки молока-сировини в Україні будуть збільшуватися

Аналітики зауважують, що українці звикли до високих цін на молочні продукти. Споживання молочної продукції в Україні стимулюють молокопереробні заводи шляхом проведення акційних знижок на свої товари в торговельних мережах.

Вони прогнозують, що у квітні може відбутися незначне зниження ціни на молоко-сировину в Україні на 20-30 коп. Але в перерахунку на євро ціни на молоко-сировину в Україні вищі ніж в Новій Зеландії та країнах Південної Америки, які активно експортують свою молочну продукцію в країни Азії та Африки та конкурують з українськими та європейськими експортерами.

Крім того, фактором зниження цін на молоко-сировину в Україні може стати відміна 5 червня 2025 року з боку ЄС пільгового митного режиму для сільгосппродукції українського виробництва, у тому числі молочних продуктів. Як пояснюють експерти, відновлення мит вірогідно вплине на скорочення обсягів експорту молочних продуктів з України навіть в треті країни, оскільки їх постачання здійснюється через морські порти Польщі та Румунії. У разі розвитку подій за подібним сценарієм, надлишки молока-сировини в Україні будуть збільшуватися, а закупівельні ціни йти вниз.

Нагадаємо, Україна суттєве збільшила імпорт свіжих молокопродуктів. У січні їх завезли на 55% більше, ніж в аналогічний період минулого року. Раніше в Україну завозили в основному йогурти та різні сиркові продукти, але в січні було імпортовано кількасот тонн дешевого польського молока. Наразі на польський імпорт свіжих молочних продуктів припадає 60% всього обсягу.