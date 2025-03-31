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В Украине рухнули цены на молоко: в чем причина и чего ждать дальше
Закупочные цены на молоко в Украине во второй половине марта продолжили двигаться вниз из-за увеличения объемов экспорта украинской молочной продукции и увеличения потребления внутри страны.
Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации производителей молока (АВМ).
Закупочные цены на молоко
По данным аналитиков, средняя закупочная цена молока экстра сорта по состоянию на 25 марта составила 16,35 грн/кг без НДС, что на 45 коп. меньше месяца назад. Высший сорт в среднем стоит 16,15 грн/кг без НДС, что на 50 коп. меньше по отношению к прошлому месяцу. В то же время средняя цена на молоко первого сорта составила 15,65 грн/кг без НДС и снизилась на 35 коп. относительно второй половины прошлого месяца. Минимальная цена в хозяйствах составляла 15,00 грн/кг, что на 20 коп. меньше по сравнению с прошлым месяцем. Максимальная цена составила 16,00 грн/кг и упала на 20 коп.
Соответственно средневзвешенная цена трех сортов составляла 16,20 грн/кг без НДС, что на 40 коп. меньше месяца назад.
Излишки молока-сырья в Украине будут увеличиваться
Аналитики отмечают, что украинцы привыкли к высоким ценам на молочные продукты. Потребление молочной продукции в Украине стимулируют перерабатывающие заводы путем проведения акционных скидок на свои товары в торговых сетях.
Они прогнозируют, что в апреле может произойти незначительное понижение цены на молоко-сырье в Украине на 20-30 коп. Но в пересчете на евро цены на молоко-сырье в Украине выше, чем в Новой Зеландии и странах Южной Америки, активно экспортирующих свою молочную продукцию в страны Азии и Африки и конкурирующие с украинскими и европейскими экспортерами.
Кроме того, фактором снижения цен на молоко-сырье в Украине может стать отмена 5 июня 2025 г. со стороны ЕС льготного таможенного режима для сельхозпродукции украинского производства, в том числе молочных продуктов. Как объясняют эксперты, возобновление пошлин вероятно повлияет на сокращение объемов экспорта молочных продуктов из Украины даже в третьи страны, поскольку их поставка осуществляется через морские порты Польши и Румынии. В случае развития событий по подобному сценарию излишки молока-сырья в Украине будут увеличиваться, а закупочные цены идти вниз.
Напомним, Украина существенно увеличила импорт свежих молокопродуктов. В январе их завезли на 55% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ранее в Украину завозили в основном йогурты и различные сырковые продукты, но в январе было импортировано несколько тонн дешевого польского молока. На польский импорт свежих молочных продуктов приходится 60% всего объема.