Украина начала завозить дешевое польское молоко: в чем причина

Импорт свежих молочных продуктов в Украину растет. В январе их завезли на 55% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Инфагро.

Что будет с ценами на молочку

Рынок свежих молокопродуктов в феврале начал оживать. По данным аналитиков, рост продаж происходит достаточно медленно, нет той положительной динамики, которая наблюдалась в такой же период прошлых лет.

"В феврале цены начали стабилизироваться, но, к сожалению, к этому моменту они уже достигли очень высокого уровня. Для стимулирования продаж правильно было бы вообще снизить цены, особенно на сметану и кисломолочный сыр. Во всяком случае, дальнейшего увеличения цен уж точно не должно быть", — подчеркивают аналитики.

Они прогнозируют, что основные игроки в ближайшее время постараются чаще прибегать к акционным продажам со значительным снижением цен.

Существенное увеличение импорта свежих молокопродуктов

Аналитики подчеркивают, что отечественные производители уже должны настораживать существенное увеличение импорта свежих молокопродуктов. В январе их завезли на 55% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Аналитики обращают внимание на тот факт, что ранее в Украину ввозили в основном йогурты и различные сырьевые продукты, но в январе было импортировано несколько сот тонн дешевого польского молока.

На польский импорт свежих молочных продуктов приходится 60% всего объема.

По данным аналитиков, экспорт свежих молокопродуктов также растет, но не такими темпами, как импорт. Основным экспортным рынком для украинских свежих молочных продуктов остается Молдова, 88%.

Заметим, украинские производители сыра столкнулись с угрозой потери значительной части внутреннего рынка сбыта из-за очень вероятного роста импорта.

Основная причина роста импорта сыра — диспаритет цен на товар украинского и европейского производства. Импортированный сыр значительно дешевле отечественного.

Добавим, из-за роста стоимости сырого молока украинские сыровары пытаются и дальше поднимать цены на свою продукцию. Разница в цене с украинским "голландским" сыром настолько поразительна, что супермаркеты не могут этим не воспользоваться и завозят больше импортного товара.